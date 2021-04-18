台灣乾旱持續，日月潭水位降至見底，有人前往觀光時，發現岸邊一塊刻有乾隆年號的墓碑，引起網民熱議。史學專家表示，有可能是第一批來台開墾的漢人。

臉書專頁「日月潭一等高」發文，指有網民上周六（17日）分享去日月潭岸邊觀光時，發現一件275年前的古蹟 。貼文附有一塊墓碑卧於湖邊碎石堆的相片，碑上依稀可見「乾隆丙寅年修」字樣，該年即乾隆十一年，對照為西元1746年。碑上也有「蔡公謹天碑佳城」、「陽男子孫立石」及「永屯」三組文字。其中「佳城」出自東晉時期小說集《西京雜記》，意為墓地。專頁管理員透露，墓碑拍攝位置大約在日月潭西側，大竹湖步道附近。台灣地方史學家、日月潭土地正義學會會長黃進昇研判，墓碑上的先人或屬清朝首批來台開墾漢人，開墾時間約在雍正年間，由於日月潭當地黃姓後代子孫佔大多數，現今資料未有蔡姓家族史料，目前難以查證墓碑來源。

疑近代重修非文物

不過，民俗專家廖大乙表示，墓碑可能只是較近代重修。他指，根據墓碑上文字排列和字數，加上措辭使用「陽男」而非「陽世」，可判定墓碑屬於較重男輕女的清代人；「修」字則代表墓碑修整過，由於墓碑材質和刻法皆為民國近代風格，而非清代，因此推斷該墓碑是在民國修建，並非清代古蹟，碑文則只是延續舊碑。該墓碑很可能是被洪水或泥石流沖到日月潭岸邊。

台灣蘋果新聞網/聯合新聞網