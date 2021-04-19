台灣昨晚（18日）深夜有民宅發生大火，導致3名孩童死亡，2名成人受傷。起火原因仍在調查。據指，起火原因疑為小兄妹玩火機引起。

事發於台中市中華路夜市一處3層高的鐵皮加蓋民宅，昨晚深夜突然起火，濃煙不斷竄出，消防派出消防車11輛、救護車3輛、消防人員40名到場搶救。

消防到場花17分鐘灌救，至11時許將火撲滅，在梯間救出3名孩童，包括一對小兄妹，他們當時已無生命迹象，送院搶救後全部不治。事件中，另有2名成人輕傷獲救。

罹難的3名孩童，分別是5歲邢姓女童、易姓的3歲女童與其5歲哥哥，消防於3樓至2樓的樓梯間救出。其中被送到平等澄清醫院的5歲女童經搶救45分仍無效，先在凌晨宣告不治，緊接着，被送到中國附醫的小兄妹也回天乏術。

5歲女童的父親，事後向媒體表示，事發時在外辦事，昨晚11點45分接到電話趕回家時，女兒已不治。他表示，因工作關係，會將女兒交易姓小兄妹的母親照顧，過去曾看見易姓小兄妹曾玩火機，當時還搶下他們手中的打火機收起來。

現場有2名大人倖存，分別是住在3樓的58歲男子，他在火警發生後逃出，全身遭濃煙燻黑，雙手2度5%燒燙傷，還有嗆傷狀況，由救護人員抬上擔架送醫。而住在2樓、其中1名孩童的母親（27歲）也因有咳嗽及身體不適，同於中國附醫救治中。

台灣《蘋果新聞網》

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