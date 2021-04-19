台灣花蓮壽豐鄉昨晚（18日）3分鐘內發生兩次地震，最強達黎克特制6.2級，是今年以來最強震。不少民居的陳設和便利店的貨架被震至倒塌，有大如汽車的巨石被震落地面，幸未有傷亡。當地氣象專家警告，未來3日可能再有5級或以上餘震。另外，有台北及台中的民眾投訴，未收到地震警報。

台灣全島也感受到兩連震的威力，花蓮搖晃長達30到40秒，台11線34公里豐濱路段墜落一顆如汽車般大的落石，當局已派人車將落石推到路邊。台8線中橫公路170公里天祥路段也發生落石事故，搶修人員已盡快清理路面。台北捷運和桃園機場捷運一度停駛。

台灣中央氣象局地震測報中心主任陳國昌今日（19日）早上表示，兩次地震的震央也在花蓮壽豐鄉，分別達5.8及6.2級。其中，6.2地震的規模其實達到6.29級，達6弱級，也是震度新分級上路後首次，以及是花蓮壽豐1990年來第二強震。

陳國昌提醒，花蓮壽豐未來兩至三天可能再有5級以上餘震，一周內可能有規模4以上餘震。

陳又說，今年以來已發生2宗6級以上地震，12宗5級以上地震，以過去一年平均2至3宗6級以上地震、22宗5級以上地震的頻率來說，今年地震的確比較頻繁，但考慮到過去幾年地震相對偏少，今年地震稍多，有助於釋放累積的能量。

對於有部份民眾不滿手機未收到國家級警報，氣象局長鄭明典早上於Facebook發文解釋，警報是區域廣播，沒有設定接收者是誰，預估5級以上地震，且任一縣市政府所在地預估震度達4級以上便會發出。他強調，在廣播區域內沒收到訊息的原因很多，不過已有一群人努力在克服問題。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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