兩岸疫情最新數字：內地周日（18日）新增11宗確診個案，全部為境外輸入個案，分別是海南4宗、廣東2宗、雲南2宗，天津、上海及陝西各1宗。累計大陸確診90,510宗，4,636人死亡。台灣則累計確診1,076宗，死亡個案11宗。

衞健委公佈，至昨日內地累計接種1.92億劑疫苗，以14億人口計算，接種率13.7％，比例依然偏低。內地民眾均是接種國產疫苗，當局預計最快7月前才會批准首款外國疫苗。可是，《環球時報》總編胡錫進16日在微博上表示，「在接種疫苗前，有人表示能幫我搞到輝瑞的（BioNTech疫苗）接種」，但胡錫進卻稱「我這麼俊的臉」，擔心可能出現面癱，「為保險起見，還是國藥的啦」。然而，胡錫進這篇貼文事後已被刪除。

胡錫進之後再在微博上留言，稱自己已完成疫苗接種，「打的是國藥。兩針間隔了28天，一點不適反應都沒有。生活一切照常，第一針後停了兩天俯臥撑，第二針後忘了停，做完俯臥撑後才想起來。也啥事沒有」。

胡錫進「不小心」洩漏有方法打外國疫苗，雖然刪除了微博，但早已被內地網民截圖並轉發，質問胡錫進如何搞到外國疫苗，亦有人說胡錫進用力過猛，「一下子又說了不該說的」，有網民則諷刺擔心面癱的胡錫進：「這張臉面不面癱有何所謂？」「胡錫進刷新了我對於『俊』的認知」。

在台灣，當局今日開放民眾預約，自費接種阿斯利康疫苗，多間醫院包括台大醫院、台北馬偕醫院等名額都極速被搶光，單是這兩間醫院已有1,140人預約，有醫院稱預約情況相當踴躍，打算加開接種時段。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，將會視情況逐步開放更多人接種疫苗，如果自費接種有超過5,000人，會評估撥更多疫苗讓民眾接種。

新浪微博／台灣《蘋果新聞網》

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