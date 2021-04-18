【建黨百年】

為提倡愛國主義，中國當局下令中小學刪除導致崇尚西方的圖書館藏書，政策於本月1日生效，預計此後中小學藏書的類型將傾向習近平思想。內地教師坦言這些政策使他們越來越難為學生選擇讀本。《日經新聞》認為這為鞏固中共的執政合法性及培養年輕人對習的忠誠。曾到內地交流的本港小學圖書館主任向本報表示，官方限書會使學生視野狹窄，且小學生也未必看懂所謂指導思想。

據《日經》昨報道，今年是中共建黨一百周年，教育部已於4月1日實行禁書令，與黨目標和政策牴觸的書籍已被盯上，有關西方民主國家政治、經濟和文化的書籍或會被禁。

封殺談蓋茨及喬布斯讀本

目前為止，中小學校一直有推薦微軟創辦人蓋茨和蘋果創辦人喬布斯的相關書籍，報道分析這批企業家正是美國資本主義的代表人物，這意味着講述美國成功人物的書籍都會被禁。《日經》認為，此時再下禁書令，旨在培養年輕人對習近平之忠誠及奉獻。

據悉，北京某所中學最近在書架擺滿「中華民族偉大復興的中國夢」之類的習近平演講集及文獻資料，而宣揚西方觀點、擁抱西方價值、提倡宗教的書籍則被禁。本報記者翻查國家教育部去年發佈的「中小學生閱讀指導目錄（2020年版）」，發現小學書單中有《寫給孩子的哲學啟蒙書》等講述自由、公正、和平的書籍，料在教育部的政令下，這類書籍終不能倖免。安徽省一名小學老師向《日經》表示：「挑選孩子的讀書越來越難。」

講愛國加強鬥爭合法性

內地當下的愛國主義教育可追溯至1989年的六四天安門事件，時任中共領導人鄧小平認為年輕人缺乏「教育」。其後上台的中共總書記江澤民1994年雷厲風行地推行愛國教育運動，中共中央委員會當年頒佈《愛國主義教育實施綱要》；民政部翌年確定了第一批愛國主義教育基地，中宣部、共青團中央等多部委聯合發佈百種愛國主義教育圖書，包括《紅色游擊隊》、《鐵道游擊隊》、《毛澤東詩詞選》、《抗美援朝戰爭回憶》、《中國出了個毛澤東》、《周恩來傳（1898—1949）》等。

《日經》認為，現任領導層將愛國主義教育放在中美長期鬥爭的格局中，好讓中國遭受西方批評時，以愛國主義加強中共執政合法性。除此之外，中共現時也針對成年黨員，召開更多學習班，如由資深黨員在政府機關或國企內，講述黨史等內容。

本港一間小學圖書館主任黃女士向本報表示，過去曾到內地交流，看到內地小學有西方著作，如果官方只局限某些題材的書籍，學生接收會變得單一，視野亦狹窄。她認為小學生未必讀懂太深的書籍，如果要閱讀一些有關思想指導的文章，相信內地的小學生也未必看得明白。

《日經新聞》 / 《蘋果》記者