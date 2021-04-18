中共即將迎來建黨100周年，為進一步提升愛國主義，大搞黨史教育，同時全面清理學校圖書館的「西方崇拜」書籍，去年獲教育部推薦中小學生必讀的《小人國大歷險》（Gulliver’s Travels）被打成「科學錯誤」而面臨被淘汰，有教師也慨嘆，「孩子們很難選擇書籍來讀書」，圖書館往後或只能提供「習近平思想」相關書籍；與此同時，出版超過60年的《毛澤東選集》近年銷量大升，有內地出版社統計，自2015年起，《毛選》銷量逐年增，而在地鐵上，越來越多年輕人手捧《毛選》在閱讀，將之視為心靈雞湯，明鏡新聞網創辦人何頻向《蘋果》表示，這股熱潮外人看來很難理解，但在中國很正常，因為他們已被精神控制。

《日經亞洲評論》報道，中國教育部4月初下令幼兒園至高中的圖書館，全面清除可能導致學生尊崇西方的書籍，以在7月1日共產黨建黨100周年前，進一步提升愛國及習近平為尊的思想。

根據教育部的命令，恐怕所有被認為有違中共政策和宣傳的書籍，尤其是傳達西方民主國家和日本政治、經濟和文化思想書籍，都會淪為禁書，當中包括曾獲教育部推薦中小學生閱讀的英國諷刺文學《小人國大歷險》等書籍，由於被指「科學錯誤」，可能會被拒於門外。安徽省一名小學教師就直言：「越來越難選擇書籍供孩子閱讀了」，圖書館將來只能致力提供「習近平思想」相關書籍，報道又指，北京一間中學近期已上架習近平演講和文件專書《中華民族偉大復興的中國夢》等書。《日經》認為，此時再下禁書令，旨在培養年輕人對習近平之忠誠及奉獻。

此外，甚至有大學設立紅色資料室，浙江農林大學去年建成一個「紅藏室」，內藏珍貴黨史資料1,000多份，包括各版本的《毛澤東選集》、《新華月報》及《黨章》等；亦有毛主席徽章、各種紀念章、十大元帥雕像及革命歌曲光盤等物品。在各地都有捐贈紅色書籍的活動，在河南周口，上月23日就有義工收集民眾的紅書，分類後再放在圖書櫃上供免費借閱。

曾到內地交流、在香港一間小學任圖書館主任的黃女士表示，曾見內地小學有擺放西方著作，她認為如果官方只局限某些題材的書籍，學生接收會變得單一，視野亦會狹窄。她又認為，小學生未必能讀懂太深的書，如果要閱讀一些有關思想指導的文章，相信內地小學生未必看得明。

另一方面，內地年輕人亦興起讀《毛澤東選集》的熱潮，在地鐵、巴士或在其他公共場合，不少年輕人都手捧《毛選》在閱讀，甚至會在書中認真做筆記，加深記憶，亦有老師表示有學生已能引用《毛選》語句。

年輕人亦經常在社交平台上引用《毛選》語句來表達自己的心情和觀點，在微博，有人堅持每天分享《毛選》心得，有人更表示閱讀時，對「教員」的文字開始感同身受。

在網絡平台，《毛選》舊書成為熱賣商品，據一間出版社統計數據顯示，自2015年起，5年間《毛選》銷量逐年遞增，到2020年銷量更比2019年翻一倍，達5.4萬本。

為甚麼年輕人讀《毛選》會成為熱潮？有網民指自己以往對毛澤東誤會太深，又承認過往「總以為喜歡他的人，都是可笑的，被洗腦的」，然而隨着進入社會後發現，「那個可笑又愚蠢的人是自己」。亦有網民指，經歷去年疫情，加上中國被外國圍堵指摘，令他心情灰暗、悲觀，是靠閱讀《毛選》才能回復心情。

明鏡新聞網創辦人何頻分析指，中國經濟得到高速發展，老百姓有自豪感，而中國政府藉此機會宣傳中共為甚麼會成功，要不斷傳遞正能量，「正能量找來找去找着毛澤東」，因為毛澤東是成功人物，打敗蔣介石、奠定共產黨執政基礎，很多老百姓佩服毛澤東的成功，於是中共將毛澤東變成精神食糧。

不過何頻認為，若社會長期只肯定一種聲音，不容質疑，民眾容易被洗腦，所以在外人看來不能理解為何讀《毛選》的熱潮再起，「但在中國很正常，因為他們被精神控制」。

何頻亦指，內地政府要求中小學生讀習思想相關書籍，也是精神控制的一種，目的是要加強對習的個人崇拜。他認為中國人正被經濟成就蒙蔽眼睛，繼續沉迷個人崇拜，會失去學習世界的動力，與閉關守國無異，最終只會又一次落後世界。

前全國政協委員劉夢熊向本報指，毛澤東語言有其魅力所在，對沒有精神寄託的年輕人而言有吸引力並不出奇。劉夢熊又指，當年游水偷渡時也在唸毛澤東的「下定決心，不怕犧牲，排除萬難，去爭取勝利」，笑言這些句子帶有相當的精神力量，部份革命文章也有實證支持。

《蘋果》記者／《科技日報》／知乎／新浪微博／《日經亞洲評論》

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