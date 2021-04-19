蒙古國蘇赫巴托省達里崗嘎縣周日（18日）發生草原大火，肆虐多地，火勢於周一（19日）凌晨蔓延至中國境內。蘇赫巴托省當局接獲通報後隨即派出約150人及21輛汽車協助滅火，惟因當地乾旱且多風，令救災行動有困難，現時滅火工作仍在進行中。內蒙古自治區當局則表示，靠近中國邊境的火災全部被堵截在邊境巡邏道及防火隔離帶以北，而中方人員仍在嚴守觀察。

蒙古國當局周一（19日）表示，草原大火已於上午約9時50分被撲滅，初步估計這次火災面積約為1,800平方公里，強調正在調查火災原因。

據統計，蒙古國於2019年共發生121宗森林草原火災，其中蘇赫巴特爾省發生11宗。

23微博賬號涉散播謠言遭禁言

上海廣播電視台製作的紀錄片節目《人間世》，5年前曾播出26歲女子張麗君為丈夫韓詩俊捨命產子的故事，感動大批網民。近日卻有多名網民傳出他在張死後不足1年便再婚，還將孩子過繼給堂姊，斥他是「負心漢」。韓的表哥反駁稱，韓是在張麗君去世約3年後再婚，亦無過繼孩子一事，已委託律師起訴造謠者。微博其後將約23個散播謠言的賬號禁言7至30日。

張麗君當時與韓詩俊新婚不到1年，還懷有5個月身孕，卻罹患胰腺癌末期，且因腫瘤型狀罕見而無法進行手術，只能靠化療續命。但她為保胎兒，拒絕引產並放棄外科治療。「就算我的生命終結了，我也要把他帶到這個世界上來看看，好歹我已經活了26歲了，他還沒來這個世界看過一眼。」她說：「我老公才27歲，不可能一輩子叫他一個人過，老了總得有人陪。」

張麗君最終於2015年12月提早了3個月產下孩子。她預先為孩子錄下未來18年的生日祝福，幾個月後便因癌症離世，而韓詩俊更因為失去老婆，在鏡頭前泣不成聲。

專家指未來中國出生人口或不足1,000萬

內媒《第一財經》周日（18日）引述中國人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整，指按照目前趨勢，中國每年出生人口在「十四五」規劃期間很可能跌破1,000萬大關，並呼籲中國政府應直接全面開放生育。

報道指，中國2019年的出生人口為1,465萬人，僅為近40年人口出生最高峯年份1987年的約58%。去年全國數據尚未公佈，但受疫情等因素影響，多座城市發佈的數據下滑幅度均達到10%至20%。董玉整表示，現時中國社會的生育觀念已發生變化，育齡婦女數量在減少，令近年出生人口數量下降的趨勢加快，「作為一個14億人口的大國，一年的出生人口數量如果不到1,000萬的話，這是一個甚麼比例？分到31個省分，每個省才多少數量？如果按照這個趨勢發展，可能用不了幾年，我們的總人口數量就可能出現負增長。」

董玉整又說，全面放寬生育「越快越好」，「現在形勢已經很嚴峻了，而且人口發展一旦出現大的趨勢性問題後，就很難逆轉了。早一點放開，就有早一點的優勢。」不過他稱，現在不想生育的人愈來愈多，政府更要關心關注生育政策的配套完善，「關鍵是我們的生育、養育、教育、托育成本太高，在時間精力、經濟等方面都顧不過來。與其說不想生，實際上是不敢生。」

雄安新區進入大規模建設階段

國家發改委周一（19日）表示，雄安新區已轉入大規模建設階段，將為承接北京非首都功能疏解打好基礎，並做好準備，包括加快推進重點建設項目，推動市政基礎設施、生態工程、公共服務配套等120多個重大項目建設，高峯時期約有16萬人在新區施工；生態環境治理取得實效，加強白洋淀生態環境治理和保護；提升管理服務質量，為符合產業定位的北京投資來源企業開闢「綠色通道」。

中國改革開放後共成立4個經濟特區，其後有18個國家級新區，而雄安是第19個，但成功的只有沿海有外商支持的深圳和浦東。身處內陸的雄安既沒產業基礎，外商亦聞所未聞，沒有明顯優勢，故發展料須全靠行政指令，而非市場主導。

綜合報道

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