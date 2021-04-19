美日領袖日前舉行峯會後發表聯合聲明，罕有提及台灣安全。台灣駐日代表謝長廷昨日（18日）表示，台美日有必要早日實施聯合演習，否則難以因應台灣發生緊急況狀。但有外媒則指，美軍的F-16戰機受基地距離過遠限制，南海如爆衝突將增加馳援困難。

美國總統拜登與日本首相菅義偉在聯合聲明中，強調台海和平穩定的重要性，是1969年以來，美日領袖首度於聯合聲明中提及台灣，也是中日1972年建交以來首次。

日本媒體對此高度重視，昨日當地的5大報也以頭版及內頁大幅報道。謝長廷對此表示：「逢喜而懼，得意而憂，要低調一點，這是個大成就，因為是52年來第一次。」

謝長廷在本月5日的一篇日本媒體訪問中就曾表示，期待美日峯會聯合聲明能明載制止中國企圖以武力片面改變現狀、入侵台灣，維護地區的和平與安全。他昨日表示，他受訪時所說的內容與這次美日峯會結果一致。

對於過去在外交比較曖昧的日本，今次明顯靠攏美國。謝長廷指，這轉變首先是美日有《安保條約》，日本獨力應付不了中國，就連北韓也不一定有辦法，因此有《憲法》第九條等限制的日本仍需結盟靠美國。

對於中國外交部長王毅早前說，中日之間簽有《中日和平友好條約》，日本應遵守；謝長廷指，日本認為與美國之間的安保（同盟）更重要。他表示，美日之間有《安保條約》，平常實施演習，如果日本不演習，萬一台灣真有問題，日本也沒辦法參與，來了反而「綁手綁腳」。他認為，台美日應早日實施聯合演習，可從防災演練開始做起。實施演習後，才知各自該負責甚麼。

有日媒報道，美日峯會對台海和平與穩定的重要性達成一致的看法，日本扮演的角色變得更重要。日本政府內部有人提案，指日本海上自衞隊艦艇將來可通過台灣海峽，與以美國為主的國家一同對中國施壓。

日本已訂有可有限行使集體自衞權的安全保障相關法，自衞隊可行使武力的範圍擴大。一般認為，美日將協商萬一台灣有事時該如何分工合作。

謝長廷認為，台日文化不同，台灣人是先做，在做的過程中解決問題；日本人則是百般思量，想得很精細，想好了之後才開始去做，也因此就錯過了很多事。

中國外交部發言人已表示，強烈反對美日聯合聲明。有日媒指出，中國可能會進行報復。謝長廷認為，無法預測中國會作出甚麼報復。他指，基本上，和平就是安定的一個狀態，力量的平衡，沒甚麼好報復的。現在就是大家趕快壯大自己，互相結黨結盟。在這方面，美國比較能拉幫結盟，以亞洲來講，有日本、南韓、菲律賓、泰國、澳洲等5國與美國簽署安保條約。反觀，中國拉幫結盟就吃虧，只有貌合神離的北韓。

比如說，美國與日本、澳洲、印度之間有「四方安全對話」（Quad）；中國則是靠俄羅斯，但中俄之間其實矛盾很大。所以在結盟方面，中國的力量並非那麼有絕對的影響力。

他指出，其實美國並沒有違反與中國之間的公報。美國承認「一個中國」原則，但沒承認「台灣是中華人民共和國的一部份」。只是，過去在實務上，美國做得好像尊重中國而已。中國指美國是「干涉內政」，美國根本不接受這一套。

不過，美媒《福布斯》（Forbes）報道，美國空軍12日派F-16戰機由日本三澤基地，飛越約2,896公里，到台灣南部的南海水域，與美軍「羅斯福號」航母會合。但F-16的航程只有約643公里，即使在距台灣南部（約804公里）的日本沖繩嘉手納基地起飛，仍需仰賴KC-135加油機「空中補給」，才能長途飛行，成為台海動盪時美軍協防台灣的一大隱憂。

報道指，美軍雖較解放軍有更多先進戰機，但美國空軍評估，一旦台海開戰，地理劣勢下F-35隱形戰鬥機仍難發揮關鍵作用。所以美軍更重視在南海部署航母和兩棲突擊艦，即使較易受攻擊，但最少能「進入戰場」，保有基本戰力。

中央社／東森新聞雲／聯合新聞網

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