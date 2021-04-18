早前美軍驅逐艦監視中國航母遼寧號引起外界關注，網上再有當日的新片段流出。一名美軍華裔士兵在社交平台上傳的圖片，顯示遼寧號航行時一旁有日本軍艦；另一段影片則見解放軍殲-15戰機降落於遼寧號上，同時傳來美軍士兵呼聲。

殲-15降落傳美軍「呼聲」

早前遼寧號在菲律賓海域訓練，美軍神盾級導彈驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin，DDG-89）同場並排航行，艦長翹腳觀察遼寧艦一幕令人印象深刻。日本媒體昨於Twitter發現賬號「@shiwenye3」分享遼寧號片段。賬號分享的其中一張照片中可見，遼寧號兩側除了有解放軍054A導彈護衞艦，還有另一艘不屬於中國的軍艦，從外觀上看，可能是日本村雨級或高波級的護衞艦。網上流傳該賬號自稱是馬斯廷號上的華裔美軍士兵。

該賬號指，「這幾天在中國南海一直跟着中國艦隊，真心希望他們不會對台灣做些出格的事」；回應網民時又透露，「每艘（美軍軍艦）至少有一個中國人（華裔）」。上傳的片段還包括殲-15艦載機降落在遼寧號甲板上的短片，片中有相信是美軍士兵發出「Woo」的聲音。該賬號其後更改成非公開，惟其上傳的片段，仍被網民備份並瘋傳。中國官媒《環球時報》亦上傳有關影片，又宣傳殲-15降落場面，令美國海軍士兵「驚嘆」。

日本Yahoo新聞網/ Twitter/ 《自由時報》