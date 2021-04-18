近期台美互動頻繁，中國外交部副部長樂玉成接受外媒專訪時表示，反對美台往來；又威脅稱，「台灣牌是一張危險的牌」，「一個中國」原則的紅線不容逾越。美國總統與日本首相發表聯合聲明首次提及台灣後，昨日日本多份報章頭版頭條幾乎都將版面留給「台灣」。日本學者小笠原欣幸在社交平台發文感嘆道：「我個人沒看過台灣佔這麼大的版面」。

台海聲明佔據日媒頭條

中國外交部昨發佈樂玉成上周五（16日）接受美聯社專訪，表示兩岸統一是「不可阻擋的歷史進程和大勢」；「我們永遠不會允許台灣獨立」。不過樂並未正面回應兩岸統一「時間表」，僅重申「這是一個歷史進程」。他強調中國不承諾放棄「和平統一」之外的其他選項。對於美國前參議員陶德（Chris Dodd）受拜登所託訪台，樂則稱「台灣牌是一張危險的牌」，美國不要打這張牌。

北京對台文攻武嚇，引起國際關注，美日聯合聲明中亦強調台海和平穩定重要性。翌日《讀賣新聞》、《產經新聞》、《朝日新聞》及《每日新聞》，均以頭版頭條報道美日聯合聲明中提及台灣。專注國際研究的東京外國語大學教授的小笠原欣幸則於facebbok貼出該四份紙頭版照片。他指，「今天日本報紙的頭條都是『台灣』！不只是頭版，裏面大幅度報道都圍繞台灣，我個人沒看過台灣佔這麼大的版面，顯現日美共同聲明包含台灣的重要性。」

中國外交部網站/中央社