因台鐵太魯閣號嚴重出軌事故而提出辭呈的台灣交通部長林佳龍，周一（19日）上午乘搭事故路段正式恢復通車後的首班列車，完成任內最後一項任務，交通部將於稍後時間為他舉辦歡送會。外界關心交通部長的接任人選，傳聞將由交通部政務次長王國材接替，但他未有承認或否認，僅表示由行政院宣佈，「再等等！」行政院則表示，交通部長的人事待確定後會對外說明。

交通部次長陳彥伯今赴立法院報告前，回應新任交通部長人選時則僅說：「人事議題屬行政院職權，不便發言。」據悉，行政院已決定新任的交通部長，將由最具交通專業背景及經驗的王國材接任。王國材曾任高雄市交通局長，台鐵總統蔡英文於2016年執政後，他曾赴中央接任交通部政務次長，經歷三任交通部長，熟稔交通業務，近幾年接連發生華航機師罷工、長榮空服員罷工、Uber合法化等事件，亦均由王國材居中協調，對外與媒體溝通。

另一方面，交通部相關職務有空缺時，亦均由王國材先行暫代，包括圓山大飯店董事長、台灣港務股份有限公司代理董事長、中華郵政股份有限公司代理董事長等，因而被外界稱呼為交通部「工具人」，而王國材亦被林佳龍稱讚是交通部的「鋼鐵人」。

這次事故發生後，外界再次要求台鐵重新檢討過去文化，並朝公司化方向發展；而林佳龍自上任以來就展開台鐵公司化討論，曾規劃出台鐵結構性企業化、公司化轉型方案。王國材日前亦表態支持台鐵公司化，以提升營運效率。

不過，國民黨立委林思銘上周五（16日）表示，根據交通部工程施工查核小組的查核紀錄，顯示其實早在去年10月7日就查出太魯閣號事故地點的邊坡工程未設置護欄，但半年來無作為，而當時負責督導交通部查核小組的就是王國材，遂質疑「負責督導的王國材，難道不用負責任嗎？」並指王國材犯下如此重大錯誤，「根本沒資格當部長」。

另外，有傳基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安及立委李昆澤等亦屬可能人選。惟有知情人士分析，目前交通部正面臨處理台鐵改革之際，若再由地方首長或政治人物接任，恐怕面臨質疑，而由於民進黨8月將面臨「重啟核四公投」、「反萊豬」等公投案，若再由政治人物接任交通部長，恐怕會再帶來負面聲浪，對公投不利。

台灣《蘋果新聞網》／ETtoday新聞雲／《風傳媒》

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