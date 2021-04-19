內地當局早已表明民眾可免費接種Covid-19疫苗，至昨日已接種1.92億劑疫苗，接種率13.7％，不過，河北省當局調查發現，當地有醫院違規向接種疫苗的民眾收費，每針收費225元人民幣（下同，約267港元），最少涉及5,200人，違規收費逾122萬元（約144萬港元）。當地政府勒令醫院要向民退還款項，當局要求加強監督力度，防止再有醫療機構亂收費。

中國政府網報道，有河北省民眾透過國務院的網上平台投訴，指在當地接種疫苗，被醫療機構收取費用，國務院辦公廳督查室核實投訴個案後，將事件轉交河北省政府處理。

河北省政府調查後，發現多個地方出現違規收費情況。其中，石家莊市藁城區一間疫苗接種機構，違規向199名民眾收取注射費用，涉及8.75萬元（約10.39萬港元），平均計算每人被收取439元（約521港元）。

當局在邯鄲市調查，發現當地經濟技術開發區醫院，在今年1月向每名接種第二針疫苗者，收取疫苗費用200元（約237港元）、服務費每人25元（約29港元）。當地馬上進行全市大檢查，發現共有6個縣、區被發現違規收取疫苗費、接種服務費問題，共涉及5,108劑疫苗、涉及114.9萬元（約136.4萬港元）。

即使是當局組織的接種，亦被醫療機構胡亂收費。辛集市生態環境局今年1月安排12名前線防疫人員到當地醫院接種第一劑疫苗時，每人都被收取200元接種費用。

當地政府已要求相關機構，退還已收取的費用。河北省政府將會嚴格落實居民免費接種疫苗的政策，強調疫苗及接種服務費用由醫保基金負擔，個人不用付費；同時將加大監督力度，防止接種疫苗的機構向個人收費的情況再次發生。

中國新聞周刊

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