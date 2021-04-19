台灣太魯閣號事故釀49死，經過16日搶修後，清水隧道東正線終於今日（19日）早上恢復通車，比預計的20日通車提早了一天。4102車次區間車於今早約6時36分從和仁站駛出，約3分鐘後行經太魯閣號事故現場，列車長鳴喇叭，並放慢車速，似在哀悼49位不幸的罹難者，其後駛入清水隧道。已確定在周二（20日）卸任的交通部長林佳龍親自搭乘這班列車。

林佳龍說，誰都不願發生這麼嚴重的意外，台鐵的改革絕不能停，今早經過事故路段時，列車刻意放慢速度至時速40公里，他看現場標誌、標線都已規劃完成，直呼：「放下心中一塊大石！」他強調，在他擔任交通部長最後一天完成搶通，他也搭乘首輛通車專列，用實際行動告訴台灣民眾可以對台鐵安心，他也會以義工的身份，繼續關心罹難者後續。

林續指，他抵達花蓮後會前往宮廟及教會祈福，並透露因為昨晚發生地震，「所以交通部很多同僚都處理到三更半夜，要回報有無毀損、巡檢，確保民眾行車安全」。

台鐵表示，在恢復通車的首兩個月，將安排列車以時速40公里慢行，首班車為凌晨5時27分從宜蘭發出的區間車4102次，於7時08分抵達花蓮。台鐵代理局長祁文中亦與林佳龍一同搭乘這班列車。

台鐵指，災後至今員工日夜輪班努力在事故現場搶修，感謝社會各界即時的救援協助，並強調將持續加強推動企業化經營，以健全財務結構、提升組織效能、修訂鐵路法等相關法規，以及擴大營運優勢等具體作為，使運輸本業及附屬事業均能成長，以改善財務結構及突破目前的營運困境，提供社會大眾更為安全、可靠、舒適的運輸服務。

另外，在事故中罹難的新北市新莊區6歲楊姓女童，其母親決定配合她生前喜歡玩水的習慣，決定將骨灰撒在海上，而她的家屬於周日（18日）乘搭賞鯨船進行海葬，圓滿陪她走完最後一程。至於10萬元新台幣（約2.8萬港元）的租船費，最後由殯葬公會及賞鯨業者聯手合作提供無償幫助，讓楊姓女童的家屬完成海葬儀式。

楊姓女童本月2日趁清明連假與父親和9歲的胞姊前往台東旅遊，卻不幸遇上死劫；倖存的父親當日看到救援人員從車廂中抱出其遺體時忍痛表示：「可以讓我再抱一下嗎？」令在場人士忍不住鼻酸。楊姓女童的姊姊則因腦部嚴重受創，與父親一同在慈濟醫院接受治療，目前情況穩定。

台灣《蘋果新聞網》

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