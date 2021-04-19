壹傳媒今日公佈，與獨立第三方就建議出售目標公司之全部已發行股本訂立不具法律約束力之諒解備忘錄，目標公司為Amazing Sino International Limited，公司資產包括集團的台灣《蘋果日報》業務及位於台灣的一所物業。壹傳媒2001年進軍台灣，先後出版《壹週刊》、台灣《蘋果日報》、台灣《爽報》及壹電視。2012年9月，辜仲諒等曾欲洽購台灣《蘋果日報》，但當時交易未有成事，壹傳媒創辦人黎智英當時承諾，不會再出售台灣平面媒體。

壹傳媒2001年在台灣出版《壹週刊》後，2003年出版台灣《蘋果日報》，當時的宣傳口號為「一咬上癮」，及後在2006年出版免費報章《爽報》，至2010年更進軍電視，開辦壹電視。然而，壹電視當時未能在有線電視系統上架，加上連年虧蝕，2012年，時任壹傳媒主席黎智英，傳出將台灣壹傳媒出售給辜仲諒、王文淵、蔡衍明等人，當時報道指，壹傳媒打算以175 億元新台幣（當時約值46.4 億港元）出售。

壹傳媒曾在2012年9月4日發出通告，表示與獨立第三方接洽，第三方人士有意購買壹傳媒在台灣的平面媒體業務，即包括台灣《蘋果日報》、台灣《爽報》及台灣《壹週刊》。及後，台灣今日新聞網報道指，由於壹傳媒交易案金額龐大，辜仲諒還邀請台塑集團總裁王文淵及其中一個新加坡私募基金出資，合作收購台灣壹傳媒。《聯合報》則指，涉及收購的新加坡私募基金，其主要資金源自控制台灣中時集團、旺中集團總裁蔡衍明。

由於蔡衍明與大陸關係密切，加上他已擁有其他媒體，在台灣引發壟斷媒體的憂慮。台灣的公平會亦表明會進行審批，然而，台灣金管會卻先行一步，以辜仲諒家族實質控制中國信託金融集團，依據「產金分離」政策禁止他入主媒體等產業，否決辜仲諒入主台灣壹傳媒的計劃。至2013年3月25日，辜仲諒、王文淵、蔡衍明等買家決定不再續約，停止併購案。

黎智英之後表示，台灣《蘋果日報》與《壹週刊》等平面媒體，「永遠不賣」。他表示，當初想沽售，是因為壹電視讓他心灰意冷，拼購案後要「重拾熱情」，「要做就要做最好，還要比以前好上幾倍，要更獨立、要更尖銳」。他說：「這件事也讓我聽到社會很多聲音，很多人對我們是很欣賞的，要讓欣賞我們的人更欣賞我們。」

雖然黎智英繼續經營台灣壹傳媒，但當地媒體競爭相當激烈，台灣《爽報》、《壹週刊》相繼停止營運，疫情亦影響廣告收入，台灣《蘋果日報》於去年6月，宣佈裁員140人，裁員佔總員工數目13%。

《蘋果》資料室

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