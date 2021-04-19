美日領袖峯會後，於聯合聲明中表明重視台海和平。台灣有媒體報道，美國將在2023年起交付新型自走炮及制導炮彈，是拜登政府對台首批軍售。台灣國防部長邱國正今（19日）對此回應，指軍購案已推動很久，但目前還沒有接獲美國政府正式通知。

《聯合新聞網》指獲政府高層證實，美國在台協會（AIT）上月已知會台方，美國國防部安全合作局（DSCA）會在近期進行知會美國國會的公告程序，向台出售M109A6自走炮及M982「神劍」（Excalibur）制導炮彈。台軍會在今年起實施前置作業，2023年至2025年分批接收。

台灣去年起已分列173.8億元新台幣（約47.7億港元）預算採購M109A6及相關裝備。據了解，受預算吃緊影響，採購案初期僅採購40輛。

邱國正早上赴立法院備詢前接受媒體採訪，他表示，購買自走炮的專案已走很久，但到目前為止均未接獲正式告知，他不清楚近期外界傳言是怎麼來的，但確實是有自走炮這個案子。

M109A6為美軍現裝備，與台軍現有的A2、A5型最大不同，是具GPS、地空無線電及自動射擊管制系統（AFCS）等，能自動設定射擊諸元，可60秒內發射首枚炮彈。M109A6採155公厘39倍徑榴彈炮，一般榴彈的最大射程為24公里，助推增程彈為30公里左右，使用M982制導炮彈最大射程約40公里。

不過，美軍即將汰除M109A6，改而採購更先進的M109A7型。二者最大差異是，A7型換裝數碼火控系統、GPS與數碼導航系統、戰術資料鏈，以及具自我診斷功能的檢測電腦，進一步數碼化、網絡化，快速提供炮組相關射擊諸元，大幅提升射擊任務遂行效率。

因此，美國對台軍售M109A6後，即將面臨性能提升的預算編列，是否會朝野所接受，將是國防部下一個課題。

漢光兵推8天史上最長

至於漢光37號兵棋推演23日至30日進行8天7夜，是史上最長的一次兵推。邱國正表示，漢光兵推其實曾經有5天、7天等不同實施時間，主要是視環境狀況、課目、研討議題而定，今年經檢討後，發現以往兵推時間匆忙，無法充份討論，因此決定延長兵推時間，這是在他到任國防部長之前，就已決定的事。

就有澳洲媒體報道，如果美中因台灣爆發戰爭，澳洲將配合美國行動。邱國正評論指出，任何對台灣有幫助、維持台海和平的主張，國防部都樂觀其成，也會把握機會拓展關係。

聯合新聞網／台灣《蘋果新聞網》

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