台軍將於本周五至下周五（23日至30日）舉行一年一度的「漢光37號」兵棋推演，共8天7夜，創史上最長紀錄。台灣國防部長邱國正周一（19日）表示，在他到任前就已決定延長軍演時間，並強調今年經檢討後，發現以往軍演時間匆忙，無法充份討論，因此決定延長軍演時間。

邱國正當日前往立法院外交及國防委員會接受質詢時表示，其實漢光兵推曾經有5天、7天等不同的實施時間，主要視乎環境狀況、課目、研討議題而定，而今年經檢討後，發現以往兵推時間匆忙，無法充份討論，因此決定延長兵推時間，強調這是在他到任國防部長之前就已決定。

今年漢光演習將會在本月23至30日進行電腦兵推，7月12至16日進行實兵演習。與去年不同，今年將計劃動員8,000名後備軍人，除驗證常備、後備部隊一體，今年亦會將後備軍人編成部隊。後備軍人參演的項目，除了一般結合常備部隊進行的城鎮戰、灘岸戰鬥等項目，同時亦會進行射擊訓練。

除了後備軍人參演，今年的漢光演習將會重點演練部隊的平時、戰時轉換，以及指揮機制、戰力保存、整體防空、聯合制海作戰、戰機跑道升降及聯合反登陸作戰等。

對於共軍若犯台，軍方能撐多久，國防部前部長馮世寬過去就曾強調，台軍實力比以往強，可撐不止兩周。國防部前部長嚴德發也說過，台軍從來沒撐多久的問題，心中只有一個信念，就是任何時候都絕不讓敵人得逞。邱國正則認為，自己的國家自己救，「打多久，我就陪多久」。

此外，因考慮全球疫情尚未獲有效控制，台軍顧慮疫情風險，故今年的演習未邀請美方觀摩團到台，致使美方到台觀摩漢光演習的傳統已中斷兩年。

台灣《三立新聞網》／中央社／《蘋果》資料室

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