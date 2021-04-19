台灣社會對政治極度敏感，每個人的立場都相當清楚，民眾取向，非藍即綠、統獨分明，媒體取向亦然。然而，2003年出版的台灣《蘋果日報》，在當地的主要報章中，立場相對中立，在藍綠取向明確的社會開拓市場，相當困難，亦引發到經營多年仍難改變台灣原有政黨、政治新聞、媒體間的關係。

台灣人對台灣《蘋果日報》的印象，多數是狗仔隊、充滿煽情色腥新聞、花邊新聞及社會新聞，可是台灣資深傳媒人、城邦出版集團首席執行長何飛鵬在2020年台灣《蘋果日報》「蘋中信」專欄中，曾簡述台灣報章的生態：在台灣四份綜合性報紙當中，按其標準，《自由時報》90%偏綠，立場亦偏獨，《中國時報》則是90%偏統也偏藍，而《聯合報》則稍好一些，但也70%偏統也偏藍，而台灣《蘋果日報》則是在中間擺盪，有時偏藍、有時偏綠，他說：「任何一個媒體人都知道，媒體要絶對中立很難做到……而保持在左右擺盪，這就很不容易了。」

中山大學政治學研究所劉正山教授與資管系康藝晃教授的研究團隊，亦曾對包括台灣《蘋果日報》在內的四大報章，在2008及2016年兩次總統大選，呈現「民主」這個關鍵字的相關文章的共通點，以及相異之處進行研究，發現2008大選國民黨勝選之後，台灣《蘋果日報》明顯減少提及民主本質、發展、功能及正負面字詞，微量增加台灣字詞，在2016年民進黨再奪執政權後，大幅呈現正面字眼，一方面維持提及將民主二字與台灣、發展、類別、功能本質等概念連結，亦減少了主權及負面評述的字眼。

研究分析認為，台灣《蘋果日報》展現出「小心駕駛」的性格，既不得罪藍綠特性，也減少負面評述。

世新大學新聞系副教授林思平曾在一篇論文中提到，雖然台灣《蘋果日報》以通俗、狗仔新聞進入台灣市場，可是這卻難以改變台灣政治與政黨色彩的態勢持續運作，報業、政治與政治新聞之間的緊密連結，仍是台灣本土報章的特質。

綜合報道

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