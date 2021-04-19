兩岸關係持續緊張，過去解放軍軍機以騷擾台灣海峽中線為主，不過近期卻在台灣西南空域防空識別區（ADIZ）進行多機種、多空層的飛行組合訓練。台灣一名空軍資深將領向台灣《蘋果新聞網》表示，共機似在進行「奔襲」戰法，由西、北、中部戰區直接飛過東部及南部戰區，並在西南空域進行分進、合擊及組織化訓練，「目的就是劍指台灣及突破第一島鏈，準備對馳援美軍進行攻擊」。

該名將領指出，解放軍過去是以海峽中線為假想敵，因此經常在福建、廣東的陸地及沿海，進行空中待命、空中集結、多機種混編等程序，挑釁海峽中線後再進行整補、集結等訓練，但因海峽中線上空的國內外民航航線擁擠，以及在海上的訓練空域及滯空時間短等因素，才將整個訓練空域南移至西南空域，並為劃設南海防空識別區預作準備。

他續稱，解放軍成立至今，進行大規模演習時均非動用當地部隊，而是以其他作戰區為主，透過「千里奔襲」的方式進行攻擊，而這亦是台灣軍方將攻擊中共解放軍的飛彈從過去500公里提升至1,000公里的用意。

他又表示，解放軍航母遼寧號及其戰鬥群從西太平洋進入巴士海峽執行海空聯合訓練，出動多架次的「空警-500」預警機，就是在進行空中戰力的管制與分配。運-8反潛機甚至低飛至400米進行聲標投放、海底潛艦偵搜或空中反潛訓練，就是為了空中反潛訓練。只要解放軍的奔襲戰法日趨頻繁，對台灣及印太地區的平衡都會有直接的威脅。

另外，鑑於解放軍機近期採取「千里奔襲」作戰模式，負責監控的空軍作戰指揮部指揮官劉任遠中將亦必須緊盯共軍動態，以進行各作戰聯隊戰機的調配及飛彈追監。有台灣空軍資深將領表示，空軍作戰指揮部每天必須因應共機動態調整空軍兵力，「等於是每天都在迎戰中」。

由於解放軍多次出動戰機編隊擾台，大幅增加台灣防空壓力，總統蔡英文去年6月1日以「復編」方式，將空軍作戰指揮部兩位少將副指揮官的其中一席，直接提升為中將。一名曾任作戰指揮部指揮官的空軍退役將領向台《蘋果》表示，對於共機的「奔襲戰」，空軍作戰指揮部相當重要，因為共機的動態以及預判後續行動必須立即完成，並由執班的副指揮官或是指揮官下決定，才能順利完成空中兵力的應對及地面飛彈的部署，以確保台海空防安全。

該退役將領又透露，擔任作戰指揮部指揮官猶於「拋家棄子」，必須全年365日、全日24小時駐守在公館蟾蜍山「福興營區」內的空軍作戰指揮部，而家人只能用眷探方式到營區內探望。過去兩岸關係未如現時緊張，他偶爾會偷閒到附近的商業區用膳，但亦隨時做好準備，遇上突發情況時立即乘的士返回營區。其太太則表示，由於丈夫只能在營區休假，因此她每次都只能將烹煮好的食物送到營內，且僅家眷探親時能見面。

台灣《蘋果新聞網》

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