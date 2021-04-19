荷蘭《國民日報》（De Volkskrant）披露一份隱藏逾十年的報告，揭露遭美國指威脅國安的中國電訊設備製造商華為，能隨意訪問荷蘭皇家電訊移動（KPN）網絡的訊息和客戶數據，包括時任荷蘭首相Jan Peter Balkenende與內閣成員的電話通話內容。KPN指，該系統現已沒有使用。

據報道，該份完成於2010年的調查報告顯示，華為獲取了KPN網絡的所有訊息，包括2002至2010年間擔任荷蘭首相的Balkenende的電話通話內容，以及其他內閣成員與人通話的內容。報告認為，由於訊息遭竊，當時擁有650萬客戶的KPN可能「遭到嚴重威脅」。

KPN自2009年起採用華為技術，並聘請6名華為員工在海牙總部工作。在得到荷蘭國家安全情報局（AIVD）警告華為可能從事間諜活動後，有關方面開始了安全調查。當局曾至少兩次警告KPN，指中國間諜取得的用戶名單與KPN內部的極為脗合。

《國民日報》查詢的凱捷管理顧問公司（Capgemini）分析報告後指，結果「令人震驚」，報告不僅明確警示華為對荷蘭政府及荷蘭企業帶來危險，而且威脅到在荷蘭的中國異見人士。根據專家分析，華為可以竊聽所有通話，攫取客戶數據，因為華為的技術人員直通KPN心臟。

調查報告的另一個結論是，華為一個服務器能竊聽到荷蘭當局下令時的通話內容，但Capgemini並沒有明確指出，KPN僱用的中國華為職員是否竊聽了相關電話內容。

KPN可能就是根據這一調查結果，決定不給予華為參與荷蘭全部移動通訊市場的維修權，最後這一合同由其他西方公司獲取。

在《國民日報》爆出上述消息後，KPN發文澄清，指沒有任何一家供貨商在未經允許的情況下進入其網絡系統。在近年，集團並未發現客戶數據可能被華為盜用或者被竊聽。

荷蘭媒體在3月時，已報道華為可能自2004年以來，就已獲取荷蘭移動電訊公司Telfort的顧客資料；而Telfort於2005年被KPN收購。涉事程式是Telfort的客戶及繳費系統，華為被指可在「無紀錄」，即無需留下登入時間及身份的情況下，存取、修改，甚至刪除用戶的個人資料及收費數據。

當時的報道引述Radboud University教授Bart Jacobs稱：「該內部報告未說所有Telfort的客戶資料都抄送給中國，但華為讓自己能夠這樣做。」

一項於2011年進行的審計也證實Telfort的訊息被盜取，但KPN認為再無必要繼續調查，也沒有向負責個人訊息保護的當局發出警報。至於顧客，也沒有收到任何相關的警告訊息。

關於荷蘭情報機構是否查明華為系統存在着一個可以進入KPN的「後門」，目前仍未肯定。華為則表示，已經準備好修正任何可能存在的「缺陷」，但否認從事任何性質的間諜活動。

荷蘭政府在2019年已決定，要求電訊網絡商在推出5G網絡時更嚴謹審查設備供應商背景，惟未有點名提及禁用華為。

法廣網／立場新聞

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