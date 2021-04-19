前年反修例運動期間，民陣發起8月18日維園「流水式集會」。法庭上周五（16日）對壹傳媒創辦人黎智英、李柱銘等9名民主派人士判刑8到18個月不等。台南市長黃偉哲17日譴責香港司法已成為北京打壓黎智英等民主人士的工具。他說，在美日發表共同聲明，關切香港和新疆維吾爾人權狀況的同時，港府法院對黎智英所作出的政治判決，勢必引起國際社會更大的關注。

黃偉哲表示，他與台南市民強烈譴責香港的司法，已經成為北京當局，打壓黎智英等民主人士的工具。台灣聲援受到迫害的香港人民，台南市也會持續關心與照顧在台港人，「我們和愛好自由民主的香港人站在一起」。

黃偉哲長期力挺香港民主自由。去年6月12日，台南香港關注組和台灣人權促進會在台灣文學館前舉辦「反送中周年台南和你唱」活動，黃亦有到場，宣示「台南人挺香港，台灣人挺香港」。同年12月2日，黎智英遭裁定收押到今年4月16日再審，黃偉哲痛斥「港府粗暴對待自由香港」。

台灣《蘋果新聞網》

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