台鐵太魯閣號事故釀重大死傷，事故地點清水隧道東正線（圖）預計最快今天通車，首班列車為清晨5時27分開出的4102次區間車，交通部長林佳龍和台鐵局代理局長祁文中均會搭乘，通車首兩個月，將以時速40公里慢行，確保安全。

首兩月以時速40公里慢行

災後至今，台鐵已完成路線及隧道搶修並加固，包括維修工程車滑落的斜坡，斜坡裝置防護欄等。當局十分重視，交通部前天聯同行政院工程會及勞動部進行通車前安全檢查，工程會提出改善建議，要求加強鋼軌焊接連結。台鐵局工務處長陳仲俊昨天表示，改善工程大致完成，但距離通車前還有一段時間，工人會繼續焊接加強；另外隧道結構補強、軌道枕木部份亦修復完畢。行政院公共工程委員會主委吳澤成表示，勞動部及工程會有派人驗收，已同意加固成果。

根據規劃，台鐵清水路段今天正式恢復通車，亦是林佳龍在任交通部長的最後一天。他將於清晨5時27分親自乘搭首班區間車4102次，從宜蘭到花蓮，預計清晨6時36分至6時44分經過和仁站及崇德站之間，即太魯閣號事故地點。林佳龍日前指示台鐵，清水隧道至和仁隧道間應加強警報系統，增設鐵軌監測及預警設施，必須一個月內完成，尚未完備期間，為確保安全，該路段時速降為40公里。

台灣蘋果新聞網