位於台北市北投區、陽明山國家公園內的大屯山，2017年被台灣中研院證實是一座活火山，研究團隊經過四年觀測，發現火山岩漿庫深度從4年前估計的地底約20公里，升至最新僅距離地面8公里，若果火山爆發，陽明山地區將首當其衝，如果爆發規模大，則可能波及台北士林、天母等地區。

中央研究院團隊上月在國際期刊《科學報道》（Scientific Reports）發表研究成果，中研院在過去四年在大屯山區設置「台灣陣列」，用立體方式測量岩漿庫，發現大屯山岩漿庫如同牛奶樽，直徑約8公里、厚約12公里，面積約和北投區相約，而且較原來預估更距離地面。

大屯山火山觀測站（TVO）主任林正洪指出，根據最新研究資料，火山爆發時岩漿的噴發地點除大油坑、七星山外，還包括磺嘴山，但以大油坑的機率則最高，一旦岩漿流出，可能向新北金山或向北投、天母一帶流動。

雖然難以確切預測火山爆發，但林正洪認為比起地震，火山爆發是可以利用現代化科技監測，事前預警。他表示，火山爆發前經常會觀測到異常密集的地震，「但目前大屯山沒有任何異常迹象」。

他又表示，以外國例子來看，火山爆發前出現異常現象到實際爆發，都會有數天到數星期時間可以應變，不像地震完全無法預測，目前政府訂定「火山噴發訊息發佈作業要點」，今年元旦起可利用災防告警系統（PWS），對預計可能受影響的鄉鎮市區發佈「火山噴發訊息」，提醒民眾避難與應對。

台灣《蘋果新聞網》

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