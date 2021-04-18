近期侵襲中國大陸華北地區的沙塵暴，昨日聯同霧霾南下吹襲台灣，北部地區更首當其衝。台灣北部地區昨早一度有多達24個檢測站，測到空氣質素達「紅害」等級，即對全民健康有影響。沙塵昨午更由北往南吹至中南部，台灣西部多處檢測站亦對當地空氣質素測得「橘警」水平。

台北101模糊不清

據台灣蘋果新聞網報道，台北市區昨早灰濛濛一片，連地標建築台北101也模糊不清。台灣環保署監資處長張順欽指，昨天是台灣北部空氣污染最嚴重的一天，主要與來自大陸的空氣污染有關。台灣中央氣象局指，昨環境風場為東北風，清晨持續受境外污染影響，且垂直擴散條件較差，西半部污染物濃度易偏高，白天垂直擴散條件轉好，且境外影響逐漸趨緩，中部以北空氣品質改善。但南部由於風速較弱，污染物停滯造成累積，空氣品質以「橘警」等級為主，對敏感族群不健康。

對於大陸的「沙塵暴」或「沙塵」用詞，張順欽指大陸使用「沙塵暴」這一詞，緣於起源為內蒙古、戈壁沙漠等沙塵發生地區，對大陸影響較劇烈，但吹到台灣來已成沙塵，尚未達「風暴」程度，因此近年來台灣稱此現象為「中國沙塵」。這波沙塵天氣最早在本月15日嚴重影響大陸內蒙古、北京等華北地區，當地更有外賣員大受影響，在送餐抵達目的地後整個人宛如「出土兵馬俑」。

台灣蘋果新聞網