內地社交媒體近期有網民圖文並茂地發帖稱「年輕人開始讀起了毛選（毛澤東選集）」，引述數據指2015年至2020年，《毛選》銷量逐年遞增。前全國政協委員劉夢熊向本報指，毛的語言有其魅力所在，對沒有精神寄託的年輕人而言有吸引力並不出奇，然而如果年輕人真的全面實踐毛澤東的革命理論，「中共當權者一定震過貓王」。

朗讀影片點擊破百萬

「我喜歡這種歲月的氣息」、「實踐出真知，偉人都是根據實踐寫出來的。」這是網友讀《毛選》的原因。該帖上載了多張年輕人在地鐵讀《毛選》照片，而網站bilibili更有朗讀《毛選》的影片，為那些半世紀前的文章重新注入活力，某些《毛選》朗讀影片播放次數過百萬。毛的語言十分草根、貼地氣，部份句子廣為流傳，如「革命不是請客吃飯」就出自毛澤東1927年的《湖南農民運動考察報告》，這報告也納入毛選第一卷。旅美作家余杰曾指出：「中共黨內無與倫比的語言大師，無疑是毛澤東。」《毛選》有五卷，收錄了毛在1925年至1957年間的各種著作及講話稿，合共229篇。

劉夢熊向本報指，當年游水偷渡時也在念毛澤東的「下定決心，不怕犧牲，排除萬難，去爭取勝利」，笑言這些句子帶有相當的精神力量，部份革命文章確有實證支持。但他強調，「中共對年輕人讀《毛選》一則以喜，一則以憂」，若年輕人學習毛的「革命無罪，造反有理」，認定高層是需要被整肅的對象，中共當權者一定震過貓王。

《蘋果》記者 / 微博