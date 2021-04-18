台灣法務部調查局一批受訓完畢的畢業學員，自行拍攝一段模仿「抖肩舞」影片，近日在網上廣傳，有網民將片段轉到大陸的社交媒體，結果引發大陸網民包括網軍組織「帝吧」的成員留言，指片段是「調查局新形象影片」、「招生宣傳片」，形容檢察官如同「喪屍出沒」。有台灣學者認為，大陸已將認知戰升級，從以往憑空杜撰虛假消息，變成用真實的素材，削弱執法單位形象。不過，香港智明研究所研究總監許楨則認為，台灣愛搞怪文化，這段跳舞片目的是要表現檢察官親民、沒架子，不管大陸民眾如何評論，但最重要是台灣民眾是否受落。

片段顯示，多名穿着黑色西裝的男女學員，在天台大跳抖肩舞，之後場景換成辦公室，多名調查局長官也加入一起抖肩，片尾字幕還有特別感謝的人名。全長3分09秒的短片，最後還有「製作花絮」，見沒有專業路軌的他們，是坐在有轆的小桌上用手機拍攝。

片段在網上廣傳，17日更在大陸網軍組織「帝吧」的微博上出現，貼文聲稱「台偽『法務部調查局』全員出道，大跳抖肩舞，這些人裏有不少都是間諜特務」，其他網民一呼百應，紛紛留言說：「喪屍出沒！」「傳銷的是不是也這麼玩？這下國安省了不少事。」「抽搐成這樣了，病的不輕啊……」亦有網民聲言這是調查局的形象片、招生宣傳片。

事件引發調查局關注，特別發聲明澄清，表示短片是調查班2017年12月實習時拍攝，當時是為「展現活潑創新思維」，於是結合當時盛行之抖肩舞拍攝，並稱影片內容並無任何不當或違法之處。

可是，關注中共對台認知作戰的學者、中華戰略前瞻協會研究員林穎佑認為，大陸網軍的反應反映中共對台認知戰手法升級，有別於過去憑空杜撰虛假消息，這次「是真的有這個影片」，網軍藉這影片進行打擊，以削弱台灣執法單位形象，是輿論戰的新攻勢，主要目的是破壞台灣內部的團結、激起對立，進一步讓民眾不信任政府及執法機關。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲分析，這是國家級團隊在作業，與過往內容農場、中國網絡志願軍做法有差異，也間接印證中國更系統化「融媒體」，讓操作手法更細緻、更難以辨別，同時這也是認知作戰的一環，藉由大數據精準了解目標市場的群眾喜好，藉此操弄情緒。

不過，許楨卻有另一種看法。他認為，執法人員表現親民、活潑，是走向開明的正常現象，亦反映政治穩定、社會相對平和、官民關係和諧。他指，台灣流行搞怪文化，亦流行搞笑丑角，不一定要製作專業、有俊男美女才符合審美標準，他認為這段土炮製作的短片，符合他們玩親民、沒架子、放下荷槍實彈嚴肅形象，所以不用太嚴苛的眼光去看待。

至於有沒有貶損公檢法人員形象，許楨認為這短片不是要去提升檢察、調查人員如何英明神武，而是要貼地、去除威權形象。他認為，作為公關手段，短片是針對台灣社會，「唔關大陸人的事」，是否成功最終要看台灣民眾的看法，「如果由大陸民眾的反應去衡量台灣公家部門公關動作做得好唔好，其實有少少牛頭唔搭馬嘴」。他認為如果台灣民眾受落、大陸卻出現大量口誅筆伐，只反映兩岸民眾對公權力的想象、官民關係追求的鴻溝，越來越大。

《蘋果》記者／中央社

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