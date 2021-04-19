內地出生率持續下滑，有專家擔心未來5年，中國每年出生人口很可能跌破1,000萬大關，呼籲政府應直接全面開放生育。而原本計劃在4月上旬公佈的第七次全國人口普查的結果，至今仍未有何任何消息，引起網民質疑。

內媒《第一財經》周日（18日）引述中國人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整，指按照目前趨勢，中國每年出生人口在「十四五」規劃期間，亦即是2021至2025年很可能跌破1,000萬。

董玉整表示，現時中國社會的生育觀念已發生變化，育齡婦女數量在減少，令近年出生人口數量下降的趨勢加快，「作為一個14億人口的大國，一年的出生人口數量如果不到1,000萬的話，這是一個甚麼比例？分到31個省分，每個省才多少數量？如果按照這個趨勢發展，可能用不了幾年，我們的總人口數量就可能出現負增長。」

年初傳出黑龍江省會試行開放全面生育政策，惟事後未見下文。董玉整指，全面放寬生育「越快越好」，「現在形勢已經很嚴峻了，而且人口發展一旦出現大的趨勢性問題後，就很難逆轉了。早一點放開，就有早一點的優勢。」不過他稱，現在不想生育的人越來越多，政府更要關注生育政策的配套完善，「關鍵是我們的生育、養育、教育、託育成本太高，在時間精力、經濟等方面都顧不過來。與其說不想生，實際上是不敢生。」

國家統計局公佈2019年的出生人口為1,465萬人，僅為近40年人口出生最高峯年份1987年的58%左右。去年全國數據尚未公佈，但受疫情等因素影響，多座城市發佈的數據下滑幅度均達到10%至20%。不過根據公安部的數據，2020年出生且已到公安機關進行戶籍登記的新生嬰兒僅有1,003.5萬，是連續5年減少，且出現明顯下跌趨勢。惟此數據往往與國家統計局的數據有差異， 例如2019年公安部的登記新生嬰兒數字是1,179萬人，國家統計局的數字相差286萬人。

內地於2020年開展了第七次全國人口普查，國家統計局新聞發言人劉愛華上月曾表示，人口普查的數據初步打算在4月上旬公佈主要結果，包括分年齡結構、性別結構、受教育程度等方面的數據。但至今未有半點消息，內地有網民質疑當局「已經在絞盡腦汁的開會研究」、「正在快馬加『編』」，又說笑地指要將當局列入失信人名單。

《第一財經》／百度貼吧

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