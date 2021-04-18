中共因打壓香港及新疆，與西方各國關係緊張，中國外交部更一再擺出「戰狼」姿態反擊，制裁多名歐美人士予以報復，近日盯上北歐小國冰島，宣佈制裁一名冰島律師，指他向冰島傳媒投稿批評中國。冰島外交部對此表達抗議。

京斥播假消息 冰島抗議

中國駐冰島大使館上周五（16日）忽然發佈聲明，指摘冰島基於謊言和假訊息，以新疆人權問題為藉口，隨歐盟對中方人員和實體實施單邊制裁，此舉違反國際法，「嚴重損害中冰關係」，召見冰島駐中國大使抗議，並對損害中國主權、散播假消息的相關人員進行同等制裁。

冰島《晨報》報道，被中國制裁對象是冰島律師哈洛森（Jónas Haraldsson），上周四（15日）被冰島外交部通知，被中國列入黑名單，是目前唯一遭中方制裁的冰島人。哈洛森投稿的文章早於去年10月登刊，文中主要批評中國使館擁有的房地產問題、中國在全球疫情大流行的角色、以及中國遊客製造的問題，與新疆無太大關係。中方制裁冰島公民，冰島外交部長索達生（Gudlaugur Thór Thórdarson）感十分驚訝，認為當事人只是行使憲法賦予的言論自由權利，「這樣對待他實在不可接受」，已對中國大使金志堅表達抗議，冰島駐中大使也對中方表態反對。哈洛森本人則表示作為唯一被中國制裁的冰島人，「也是唯一被中國人認為值得吐口水的人，我當然感到非常驕傲。」

冰島《晨報》