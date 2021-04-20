中國國家主席習近平上月初在「全國兩會」會議期間的一句：「中國已經可以平視這個世界」，被指再度企圖挑動起內地人排斥西方的民族主義情緒。立場偏向民粹的內地外圍官媒《環球時報》則發表網上民調指出，認為中國與西方已經平起平坐的年輕人比例升高至42.1%；至於厭惡或輕視西方的受訪者，則上升到41.7%。但民調的問題答案設計，均明顯有傾向。

《環球時報》旗下的環球輿情調查中心，早前以「中國年輕人西方觀變化」為主題進行的民調，透過線上樣本庫會員在線填答問卷方式收集數據，調查時間為本月9日至12日，共回收有效問卷1,281份，受訪者來自北京、上海、深圳等100多座城市，年齡在15至35歲之間。

結果發內地年輕人在5年時間裏，「平視」西方國家的比例上升6個百分點，「仰視」西方比例下降約3成。

報道謂，民調中的問卷問及「5年前提到西方國家，心裏是甚麼感覺」？選擇「羨慕、崇拜、尊重、自歎不如」等仰視態度的受訪者佔37.2%；選擇「對等、平視、沒甚麼感覺」等平視態度的受訪者佔42.1%；而選擇「沒甚麼了不起、鄙視、討厭」等俯視態度的受訪者則佔18.4%。

而在回答「今天提到西方國家，心裏是甚麼感覺」這一問題時，選擇仰視態度的受訪者佔8.1%；選擇平視態度的受訪者有48.3%；持俯視態度的受訪者則上升至41.7%。

調查結果顯示，COVID-19疫情是內地年輕人對西方態度轉變的主要因素。被問到中國地位崛起的主因，53.8%選擇疫情全球大流行，其餘還有中國簽署「一帶一路」合作文件、中國經濟相較西方持續成長、脫貧攻堅等都有3至4成受訪者選擇。

報道特別指出，在5年時間從仰視西方轉變為平視西方的受訪者中，超過8成將中國在防控疫情中的表現列為中國平視西方的代表性事件。

在對西方國家好感度的問題上，逾4成受訪者認為變差，導致這一結果的主要原因包括西方打壓中國科技企業，新疆、香港、台灣等議題，以及西方國家種族歧視、種族騷亂不斷等。

受訪的中國年輕人被問及「中國在哪些領域的影響力已超越西方國家」時，60.3%的受訪者認為是社會治安，57.1%的受訪者回答對人權的尊重，53%選擇歷史文化。

超過8成受訪者認為西方社會當前普遍存在對中國的偏見，僅8.4%的受訪者不認同這一觀點。另外，近7成受訪者認為西方對中國發展有明顯的遏制行為，逾2成受訪者表示西方「有意圖，但無明顯遏制行為」。

《環球時報》/ 中央社

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