台軍將於本周五至下周五（23日至30日）舉行一年一度「漢光37號」兵棋推演，共8天7夜，創史上最長紀錄。這也是台灣國防部首度定下當解放軍犯台時，台軍在台澎防衞作戰可「撐過一周」的假想目標。

考慮疫情不邀美觀摩

台灣防長邱國正昨日在立法院接受質詢時回應指，過往漢光兵棋推演的舉行日數一向是5天至7天不等，主要視乎環境狀況、課目、研討議題而定。今年經檢討後，發現以往兵推時間匆忙，無法充份討論，故此決定延長兵推時間，又強調這是他到任防長前就決定的事。不過，對於早前有報道指有學官早前因F-5E戰機失事一事已提退訓，邱國正未有否認事件，僅表示台軍會持續振奮士氣。

至於今年的「漢光37號」實兵演習則於7月12日至16日舉行，演習內容包括驗證西南空域戰術戰法、模擬軍方機場跑道遭炸毀，及戰機在屏東佳冬戰備跑道起降等。今年將動員8,000名後備軍人，令參演的軍人數目將達去年的8倍。其間除會驗證常備、後備部隊一體外，亦會將後備軍人編成部隊，結合常備部隊進行城鎮戰、灘岸戰鬥等項目，亦會進行射擊訓練。此外，因考量全球疫情尚未受控，台軍顧慮疫情風險，故今年演習未邀請美方觀摩團來台，致美方到台觀摩漢光演習傳統連續兩年中斷。

中央社