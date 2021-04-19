本月29日是清華大學建校110周年校慶，中共總書記習近平昨到訪母校考察，強調要建設具中國特色社會主義的世界一流大學，而「一流大學建設要堅持黨的領導」。央視片段顯示，習離開校園時上千名師生在操場上歡送，還有學生高舉「總書記好」、「學長好」的紙牌。

「青年須從黨史學信仰」

新華社報道，習近平在主管意識形態工作的中央書記處書記王滬寧的陪同下，先後到訪清華大學美術學院、成像與智能技術實驗室、大學主樓，然後出席師生代表座談會並發表講話，強調「一流大學建設要堅持黨的領導，堅持馬克思主義指導地位，全面貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向」。他又指當代中國青年「生逢盛世」，要從黨史學習中激發信仰，不斷增強做中國人的志氣、骨氣、底氣。習在參觀開展計算攝像等研究的實驗室時又稱，「中國教育是能夠培養出大師來的。」

座談會結束後習步出操場，現場上千人列隊歡呼，但有清華學生在網上指，「因為學長來了，導致老師邀請的嘉賓到門口了（也）進不來」，需要遠程講課 ，顯示習近平到訪打擾學生上課。官方資料顯示，文革時期到陜西省延川縣梁家河當大隊知青、黨支部書記的習近平，1975年進入清華大學化工系基本有機合成專業學習，1998至2002年任職福建省委副書記、省長，其間在清華大學人文社會學院，馬克思主義理論與思想政治教育專業在職研究生班學習，獲法學博位學位。

新華社