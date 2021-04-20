國務院總理李克強上月5日於全國兩會期間發表政府工作報告，當中明確提出全年糧食產量保持在1.3萬億斤（約6,500億公斤）以上。農業農村部周二（20日）舉行新聞發佈會介紹一季度農業農村經濟的運行情況，種植業管理司副司長劉莉華表示，今年可能多次出現極端天氣及重大病蟲災害，強調當局會實行相關措施以確保能達到上述目標，例如展開「蟲口奪糧保豐收」等行動。

劉莉華當日表示，若要實現今年糧食生產的目標任務，主要從三方面着手，第一點是義利同抓穩面積，面積是產量的基礎亦是約束性指標，各地要將面積任務進一步細化實化，把責任落實到縣鄉；同時，農業農村部亦整合落實直接支持糧食生產的資金240億元人民幣（下同，約286億港元），較去年增加了60億元（約71億港元）。

第二點是要強化科技提單產，抓住耕地和種子兩個要害，完成1億畝高標準農田的建設任務，並在300多個市縣開展綠色高質高效整建制示範，集成組裝推廣60套區域性綠色高效技術模式，示範帶動大面積的均衡增產；當局亦展開「奮戰100天奪夏糧豐收」行動，加強分類指導，落實關鍵技術。

第三點則是要防災治蟲減損失。劉莉華表示，今年氣象年景不容樂觀，旱澇、極寒、極熱等極端天氣，以及重大病蟲災害可能多次出現，因此當局已及早制定防災減災的預案，指導各地落實科學抗災的措施，展開「蟲口奪糧保豐收」行動，切實減輕氣象災害和病蟲害的損失，確保實現抗災奪豐收。

劉莉華又表示，全國已經從南到北進入了春耕的大忙時節，從各地反映的情況來看，目前春耕生產形勢總體不錯，並強調下一步將堅持將糧食生產作為農業農村工作的首要任務，確保全年糧食產量保持在1.3萬億斤以上。

農業農村部上月發佈《2021年全國「蟲口奪糧」保豐收行動方案》，要求各地加密監測預警，全力做好防控，例如上海市就於3月17日制定《2021年上海市「蟲口奪糧」保豐收實施方案》，表示「會重點做好草地貪夜蛾、水稻稻飛蝨、稻縱卷葉螟、二化螟、大螟、稻瘟病、紋枯病、惡苗病、稻曲病、穗腐病、稻田雜草等病蟲草害的防控」。

中新網／上海市農業農村委員會網頁

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