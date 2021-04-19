內地「大躍進式」推廣打COVID-19疫苗，官媒《環球時報》總編胡錫進亦不遺餘力宣傳，惟他早前在微博發文表示已接種國產疫苗時，卻意外「洩露天機」，提到有人可「幫我搞到輝瑞的接種」。

稱俊臉怕面癱

胡錫進上周五（16日）在微博表示，他已接種國藥疫苗，兩針相隔28日，沒有不適感覺；他更強調注射後，第二日即可做掌上壓。不過，胡又進一步透露：「在接種疫苗之前，有人表示能幫我搞到輝瑞的接種，我說算了吧，萬一不走運，趕上報道說的小比例面癱，那怎麼辦，我這麼俊的臉，哈哈，保險起見，還是選擇國藥疫苗的啦。」

該帖文隨即惹來網民熱議，有人質疑是否胡以上的官方高層，才有資格接種進口的輝瑞疫苗。胡其後雖然刪帖，但網民已截圖，繼續討論：「為甚麼有人能幫你搞到輝瑞的疫苗？這是在赤裸裸的炫耀特權嗎？」「老胡刪帖，是怕害了30天前就能搞到輝瑞的朋友，用心良苦。」

此前中國為民眾接種的疫苗均為國產。其中科興疫苗臨床數據顯示，有效率為50.4%，僅僅符合世衞50%最低標準。同為國產的國藥及康希諾疫苗，則均未有完整及經醫學界確認的第三期臨床報告。由美國輝瑞和德國BioNTech藥廠合作研究的輝瑞疫苗，有效率為90%以上。惟內地民眾並無渠道在國內接種進口疫苗。

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