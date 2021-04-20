解放軍上周一（12日）破紀錄派出25架次軍機，當中14架次為主力戰機殲-16，闖入台灣西南空域防空識別區（ADIZ）。有美媒報道，當日美軍在日本基地派出4架滿掛超視距對空導彈的F-16戰機到南海，認為是向中國發出可隨時緊急應變奔赴台灣周邊區域的訊號。

美國著名軍事新聞網站「戰區」（The War Zone）19日報道，根據日本網民「伊織」（Iori）發放的攝於上周六（17日）的照片顯示，美軍4架F-16戰機掛滿了6枚空對空導彈，分別是5枚超視距AIM-120C-7先進中程空對空導彈（AMRAAM），和1枚AIM-9響尾蛇戰術導彈，機腹則掛有新一代電戰莢艙「AN/ALQ-184」。

報道指，這些戰機在12日由日本三澤空軍基地飛往南海與羅斯福號航空母艦會合，17日下午於日本橫田空軍基地加油，同日回航三澤。

報道指，這批F-16現身，現身顯然是為了配合羅斯福號的行動，並不一定直接與解放軍軍機大舉擾台有關，但認為美軍是次行動罕有讓戰機掛載實彈，特別是出現在日本上空，顯然並非一般的遠程訓練，更可能是向解放軍發出訊號，顯示美國陸基空戰力量能迅速投射到台灣周邊區域，甚至可能是一次應變行動。

AIM-120C-7為主動雷達制導，可射後不理的對空導彈，射程達150公里。AN/ALQ-184則能自動掃描和干擾敵機的雷達和導彈訊號。

不過，美媒《福布斯》（Forbes）日前也以F-16於12日超遠程飛赴南海作報道，指F-16需要經多次空中加油始能飛越約2,896公里到南海水域，擔心台灣南部或南海水域爆衝突，成為美軍作出反應的隱憂。

The War Zone網站／台灣《自由時報》

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