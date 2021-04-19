中國的全國人口普查推遲公佈，惹來揣測，全面開放生育的話題也在內地互聯網引起熱議。內媒報道，依目前的趨勢，在十四五（2021年至2025年）其間每年全國出生人口，將可能跌破1,000萬人，總人口或會出現負增長，專家建議全面放寬至自主生育，並制訂養育政策。

專家籲開放自主生育

中國第七次全國人口普查結果原在本月上旬發佈，卻在沒有任何原因下宣佈推遲，只說會力爭早日公佈，做法令人懷疑。內地媒體第一財經報道，前年全中國出生人口只有1,465萬人，是近40年來出生人口最高峯1987年的58%，去年的相關數據則尚未公佈，但受疫情等多個因素影響，多個城市發佈數據顯示，出生人口下滑幅度達一至兩成。

廣東省人口發展研究院院長董玉整直言，現在形勢已很嚴峻，建議政府全面開放自主生育，「不要再像『擠牙膏』一樣，今年搞放開三胎，明年再搞放開四胎，這就沒必要了。就是要直接實行自主生育，越快放開越好。現在形勢已經很嚴峻了。」他指，近幾年出生人口數量下降趨勢太快，如果未來幾年仍是按此趨勢發展，總人口將會出現負增長。他又指，即使全面開放生育後，還要解決生子後為一個家庭帶來的壓力，包括養育、教育、托育等，政府也應推行家庭稅收政策、彈性上班制等積極措施，「僅僅停留在放開生育政策層面是不夠的」。

第一財經