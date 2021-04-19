電動車是汽車發展未來大趨勢，但電動車的安全性始終未能讓人放心。近日內地有女車主控訴Tesla（內地稱特斯拉）電動車煞車系統失靈，甚至走入上海一個車展抗議，其中一人站在Tesla車頂大叫口號。Tesla官方聲稱會繼續協商事件，不過Tesla中國公司副總裁陶琳則強調公司不可能妥協。香港汽車業人士向《蘋果》表示，若車主不滿交通事故後的調查結果，可另外委託獨立專家去檢視。

現場片段顯示，兩名女車主身穿印有「煞車失靈」的白色Tee，其中一人更站在Tesla展出的汽車車頂大喊「煞車失靈」，現場保安員想打開雨傘遮蔽女事主，避免他人拍攝，但雨傘被女車主搶走，不過隔了沒多久就有人把女車主從車上拉下來帶走。

內媒報道，站在車頂維權的車主姓張，其父親今年2月21日，駕駛由張女購買的Tesla Model 3從旅遊景區回家，在通過紅綠燈路口時發現踩煞車時車沒減速，隨後發生私家車追尾事件，最終撞在路邊水泥防護欄才停下，造成張女父母受傷入院。

另一位在場維權的女車主，同樣買了Tesla Model 3，她聲稱經過兩次系統升級，煞車系統仍有問題，而且在3月遇到一次撞車時，後座安全氣囊未有彈出，她要求Tesla回應但未獲理會。

事故發生後，張女以產品質量為由堅持要求退回汽車，但Tesla回應稱，事故發生當日司機超速，近兩個月來，Tesla一直與車主協商，表示願意協助完成維修和保險理賠事宜，同時提出多種解決方案，但遭車主拒絕，且不接受任何形式的第三方檢測，又指Tesla未來會與車主繼續溝通，幫助車主盡快恢復正常用車生活。

Tesla中國公司副總裁陶琳周一接受《財經》雜誌專訪時，坦承事件成為公司近期的負面新聞，但公司「沒有辦法妥協」，她又指女車主堅持高額賠償的訴求不合理，公司不可能答應，質疑事件背後有人操縱。

不過張女的丈夫反駁Tesla的講法，他引述警方的調查指，2月的事故是由於沒有與前車保持安全距離，與車速無關；他又指妻子只是要求合理賠償損失，包括精神損失、醫療費，以及受傷後無法工作的收入損失，從沒提出實際金額，亦從未拒絕第三方鑑定。

Tesla自去年以來，北京、上海、杭州、廣州、深圳、南昌等多地發生過10多宗因車輛「異常加速」或「煞車失效」引發的嚴重交通事故，當中包括去年8月，溫州一輛Model 3在停車場連撞10幾輛車才停下來；同年9月四川南充亦發生涉及Tesla的車禍，造成2死6傷。

針對這些事故，Tesla官方大多回應指是因為司機操作有誤導致，車輛本身並不存在缺陷，但不少車主表示，是車輛突然失控，並非自己誤將油門當煞車，雙方各執一詞。

女車主站車頂維權一事亦成為內地網絡熱話，相關的維權新聞亦少有地未被官方刪除，有網民同情女車主，指「要不是維權困難誰會走到這一步」、 「維權難，難於上青天」，更擔心她們會被控妨害公共治安；但亦有網民指女車主行為橫蠻，認為有投訴應交由法律解決。

就連官媒新華社也發評論指，面對消費者的質疑，車廠不能只強調客觀因素，而且Tesla作為汽車行業的明星品牌，對質量的自我要求、對用戶的承諾需要與市場期待相匹配，才能獲得更多消費者信任和青睞。

香港汽車進出口商會會長羅少雄則表示，Tesla Model 3比較靜，車身較細，屬入門版電動車，售價對大眾而言亦負擔得起，所以在香港也算熱賣。而製造商生產汽車時，不是每架車也會做測試，而且每個國家的路面或氣候差異，加上司機的駕駛習慣，都有機會令汽車出現問題，事故原因難以一概而論。

如果車主對調查報告不滿意，羅少雄建議可再找專家或公證行檢視，「好似律師一樣，可以搵啲英國、美國的（專家），無所謂，總知大家都認同這個人的資格」。

《財經》雜誌／《蘋果》記者／新浪微博／《北京日報》

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