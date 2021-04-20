今日在博鰲亞洲論壇的開幕式上，中國國家副主席王岐山現身。大會司儀介紹王上台致辭時，王岐山脫稿稱自己不是致辭，致辭的是習近平，自己只是替習報幕的，引起輿論關注。

72歲的王岐山走上台後，馬上說：「首先說明啊，我不是致辭，在這次博鰲亞洲論壇的全體會議上，致辭的是…….習近平主席，但是呢，主辦方……我到場了大家總要給我安排個角色。」

現場發出一片笑聲。王岐山續說：「我領會呢，這個角色就是做一個臨時主持人，臨時主持人也很重要。我只是為我們的習近平主席的致辭做一個報幕。」

接着王岐山開始「報幕」：「祝賀各國元首、政府首腦、國際組織負責人，以及潘基文理事長，各位嘉賓，出席博鰲亞洲論壇2021年年會」。

王岐山說，今年是博鰲亞洲論壇成立20周年，作為論壇的東道國，中共政府始終大力支持博鰲亞洲論壇發展壯大，習近平專門為今年年會錄製了短片。下面請大家歡迎習近平。隨後，習以視像方式發表演講。

王岐山的上述講話，引發外界輿論關注，認為王是在明顯吹捧習，且又表現的戰戰兢兢。這或許意味着中共黨內權鬥進一步激化，身為習近平的盟友王岐山，可能也沒有安全感。

綜合報道

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