【本報訊】北京強烈否認外界對其在新疆推動「種族滅絕」的指控，但總部設於紐約的「人權觀察」發表報告，綜合外洩的新疆官方文件和海外學者的研究等，認為中國政府正在持續地對包括維吾爾族和哈薩克族等穆斯林犯下「危害人類罪」。報告指斥北京的行為已構成違反國際法，呼籲各國採取強硬、一致的問責行動，並由聯合國成立調查委員會對新疆問題進行獨立調查。

未排除種族滅絕意圖

人權觀察就新疆問題發表的最新報告，開首引用新疆伊犁州民族宗教委副主任買蘇木江．買木爾在2017年8月說的話：「斷代、斷根、斷聯、斷源一個不漏，徹底把『兩面人』的根子鏟乾淨、挖乾淨，誓與『兩面人』鬥爭到底。」所謂的「兩面人」，是指被官方指控暗地裏鼓吹新疆獨立的少數民族體制內人士，包括官員、學者、教師等。報告總結稱，暫未能認定中國當局有種族滅絕的犯罪意圖，但並未排除這種結論。報告建議，有關各國應當根據普遍管轄權（universal jurisdiction）的國際法原則，起訴在新疆涉嫌犯下危害人類罪的疑犯。

報告羅列中國政府以「反恐」為名，針對突厥裔穆斯林所犯的危害人類罪，包括把上百萬人囚禁在集中營、身體和精神虐待被囚者、強拆清真寺、強制收集生物特徵數據、強迫勞動和對婦女強制絕育等。其中，報告引述南開大學的內部研究報告稱，當局在新疆和田地區推動少數民族「勞動力轉移就業」，到北疆以至東部省市打工，但仍有部份人「不願意背井離鄉，思鄉情結嚴重」。該份外洩的智庫報告還指，在曾發生嚴重暴力事件的南疆地區，「通過勞務輸出的方式，既減少了維族在新疆地區的人口密度，也是感化、融化、同化少數維族人員的重要方法」。