兩岸疫情最新數字：內地昨日（19日）新增10宗確診個案，9宗是境外輸入個案，分別上海3宗，福建2宗，浙江1宗，湖北1宗，四川1宗，陝西1宗；雲南新增1宗本土感染。另外，新增9宗無症狀感染者。大陸累計確診90,520宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,078宗，死亡個案11宗。

雲南省衞健委通報，瑞麗市確診患者是一名51歲緬甸籍男子，在重點人群核酸檢測中發現。目前，雲南仍有76宗確診病例、14宗無症狀感染者。

大陸疫苗接種方面，截至19日，已累計接種1.95億劑次。

另外，江蘇南京網警今日通報，網民潘某某為吸引注意，在短片平台發出疫苗令人死亡的假消息被捕，遭行政拘留7日。

台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今午表示，台灣新增2宗肺炎確診，患者俱是台灣某航空公司同一航班貨機的台籍男機師，分50多歲及60多歲。感染源正在調查當中，兩人皆未進入社區。

莊人祥指，2名患者4月14日與另1名機組員一同執勤至美國，並由公司安排於當地旅館檢疫，4月16日返台後進行3天居家檢疫。先後於18日、17日發病，昨日經公司安排採檢，今日確診。與該2名患者同機組的成員，採檢結果為陰性，現正居家隔離。

台灣截至昨日，累計有約3.3萬人接種疫苗，新增4宗接種後適個案，其中1宗疑似嚴重不良，60多歲男性在接種後第16日，出現呼吸道症狀、出疹等症狀，需在深切治療部治療。

國家衞健委／健康中國／大洋網／台灣《蘋果新聞網》

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