上海車展昨開鑼，兩名穿着寫有「剎（煞）車失靈」上衣的女子，以自己的方法進入車展媒體場次，並走到美國電動車企業特斯拉（Tesla）展場「維權」，其中一人站上車頂，激動高呼「特斯拉煞車失靈」，保安將她抬走。Tesla昨午發聲明指，該女子2月時曾超速撞車，要求退車不果。

曾超速撞車 要求退車被拒

上海車展媒體日昨展開，兩名到Tesla展場維權的女子據報是以「非常規方式獲取證件進入展館」，其中一人踩上一架Tesla電動車車頂，不斷大叫「特斯拉煞車失靈」，引來大批民眾圍觀拍照。現場保安試圖以雨傘遮擋圍觀者視線，該名女子搶奪並破壞雨傘。事件擾攘約3分鐘，保安終把她拉下帶走。另一名沒有踩上車頂的女子是一名孕婦，亦被請離場。警方已介入調查。

Tesla全球副總裁陶琳昨午表示無法妥協。Tesla聲明也指，踩上車頂的女子是2月時超速撞車事故的事主，她多次以品質問題要求退車遭拒。據知，該名女子上月已在河南鄭州的Tesla體驗中心維權，當時她指父親在2月時駕駛一架Tesla電動車，煞車無法減速，撞上路邊石壆。

另外，台灣也發生Tesla撞車事件，一輛Tesla電動車前日在一條高速公路的嘉義路段突然向右飄移，撞上一旁的藍色小貨車。據報，估計當時Tesla車主正在車內撿東西，不慎觸碰到方向盤，他急忙穩住方向盤，大幅往右切線。警方不願證實是否開啟自動駕駛肇禍。

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