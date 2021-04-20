在內地娛樂圈發展的男子凌宏兵，涉嫌在香港成立空殼公司，以赴內地免費旅遊、拍攝電影等為誘餌，要求被害人繳納會費加入會，詐騙合共逾10萬元人民幣（下同，約11.8萬港元）。安徽省宣城市宣州區人民法院早前裁定，凌宏兵詐騙和偽造事業單位印章兩罪成立，判處入獄4年6個月。內媒曾報道，凌宏兵曾與2007年落選港姐張韋怡共組中港公司，又與香港藝人黃榕一起，擔任《中國好聲音》安徽宣城賽區的評判，其所創立的公司更與民建聯元朗區議員梁志祥及十八鄉居民協會主席梁福元等人，在元朗派發清潔用品。

安徽省宣城市公安局今日在官方微專發出一份通知，指原籍宣城市宣州區、39歲的凌宏兵，去年1月以來，在香港成立「傳統文化教育（香港）有限公司」，但該公司一真未有實際經營，屬所謂的空殼公司。

通報指出，凌宏兵以該公司為幌子，借口向香港市民進行虛假宣傳，以赴內地免費旅遊、拍攝電影等為誘餌，要求被害人繳納會費加入其虛構的協會，並承諾根據會費的多少安排相應的協會職務，以謀取不當利益。

通知續稱，公安局經依法查明，凌宏兵詐騙周、陳、胡等人合共超過合10萬元。今年3月12日，宣州區人民法院裁定，凌宏兵詐騙和偽造事業單位印章兩項指罪成立，判處有期徒刑4年6個月，罰款6萬元（約7.12萬港元）。

翻查過去內媒報道，凌宏兵與香港娛圈有頗多交集。2018年3月12日，網易娛樂曾報道，凌宏兵是影、視歌三棲藝人，2018年3月底與香港知名演員、歌手邱芷微合作主唱單曲《不怕天黑》。

2019年4月，在《中國好聲音》安徽宣城賽區總決賽中，凌宏兵更與香港藝人黃榕、李國麟一同擔任評判。去年3月7日，微博「娛圈新聞速遞」更有一則消息指，前名凌宏斌的凌宏兵所創辦的香港中國傳統文化教育育團，與香港民建聯元朗區立法會議員梁志祥、十八鄉居民協會主席梁福元及各團體負責人，在元朗向市民派發口罩、搓手液等防疫物資，冀加強市民衞生意識，有人特意提前3小時到場等候，冀領到口罩和漂白水。

去年8月，搜狐網在一篇有關TVB前花旦、前落選港姐張韋怡「嫁入豪門，被指侵吞家翁百萬基金」的報道中，指在一些電視劇中出演過一些配角的凌宏兵，「不知道怎麼和張韋怡認識，兩人還合夥成立了一家中港公司」，並在宣城市涇縣參加獻愛心活動。

澎湃新聞網/ 微博

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