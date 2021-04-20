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台旱情第一滴血｜台中「供五停二」限水 男子疑在河邊洗澡不慎溺斃

46分鐘前
台中有民眾於太平區一江橋附近發現一名全身赤裸的男子在河床上載浮載沉。圖為該男子遺留在河堤上洗好的衣服、拖鞋及洗髮水。（台灣《蘋果新聞網》）

台灣正面臨73年來史上最嚴峻乾旱，在不少港人移居的台中市自本月6日起實施「供五停二」限水措施，即每周供水5日、停水2日，而周二（20日）卻首次傳出有市民疑因在河邊洗澡而溺斃。當地有民眾周二（20日）上午於太平區一江橋附近，發現一名全身赤裸的男子在河床上載浮載沉，當局其後派人到現場將該男子救起，惟發現他已明顯死亡，且河岸旁邊擺放有洗髮水、拖鞋等，懷疑是到該處盥洗時不慎落水溺斃。

警方表示，有民眾於當日上午約9點在一江橋附近，發現有一名年約50多歲的男子在河床上載浮載沉，當局其後派人到現場將該男子救起，卻發現他已明顯死亡；而由於男子被救起時全身赤裸，且河岸旁擺放着洗髮水、拖鞋、洗好的衣服等，初步估計他是在河邊洗澡或清洗衣服時不慎落水溺斃，並強調其身份及死因仍有待釐清。

台灣經濟部旱災中央災害應變中心早前宣佈，台中及苗栗自4月6日起實施分區供水「供五停二」措施，料兩縣市共106萬戶受影響，而台中太平區現時逢每周二及周三停水。這次是台灣自2015年以來，再次實行制水措施。經濟部長王美花表示，目前無法預估制水措施會持續多久，但台中、苗栗如能在今年5月底前各累積300毫米雨量，可望解除相關限水措施。

受制水措施影響，台灣《蘋果新聞網》記者早前到台中的小北百貨豐原大順店查看，發現店外貨架上140、105與85公升大型橙色水桶都被掃光，僅剩下些許65、45公升小型水桶還在架子上。工作人員表示，豐原地區並未在停水區域，但周邊潭子、神岡、后里都在供5停2範圍，店內的儲水桶，很多是這些鄰近地區民眾買走。

台灣《中時新聞網》／台灣《聯合報》／台灣《蘋果新聞網》

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