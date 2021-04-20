台灣正面臨73年來史上最嚴峻乾旱，在不少港人移居的台中市自本月6日起實施「供五停二」限水措施，即每周供水5日、停水2日，而周二（20日）卻首次傳出有市民疑因在河邊洗澡而溺斃。當地有民眾周二（20日）上午於太平區一江橋附近，發現一名全身赤裸的男子在河床上載浮載沉，當局其後派人到現場將該男子救起，惟發現他已明顯死亡，且河岸旁邊擺放有洗髮水、拖鞋等，懷疑是到該處盥洗時不慎落水溺斃。

警方表示，有民眾於當日上午約9點在一江橋附近，發現有一名年約50多歲的男子在河床上載浮載沉，當局其後派人到現場將該男子救起，卻發現他已明顯死亡；而由於男子被救起時全身赤裸，且河岸旁擺放着洗髮水、拖鞋、洗好的衣服等，初步估計他是在河邊洗澡或清洗衣服時不慎落水溺斃，並強調其身份及死因仍有待釐清。

台灣經濟部旱災中央災害應變中心早前宣佈，台中及苗栗自4月6日起實施分區供水「供五停二」措施，料兩縣市共106萬戶受影響，而台中太平區現時逢每周二及周三停水。這次是台灣自2015年以來，再次實行制水措施。經濟部長王美花表示，目前無法預估制水措施會持續多久，但台中、苗栗如能在今年5月底前各累積300毫米雨量，可望解除相關限水措施。

受制水措施影響，台灣《蘋果新聞網》記者早前到台中的小北百貨豐原大順店查看，發現店外貨架上140、105與85公升大型橙色水桶都被掃光，僅剩下些許65、45公升小型水桶還在架子上。工作人員表示，豐原地區並未在停水區域，但周邊潭子、神岡、后里都在供5停2範圍，店內的儲水桶，很多是這些鄰近地區民眾買走。

台灣《中時新聞網》／台灣《聯合報》／台灣《蘋果新聞網》

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