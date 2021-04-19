內地兒童被拐帶的新聞，時有聽聞，但光天化日之下，歹徒竟在街頭眾目睽睽下企圖強搶女童。在天津，去年11月就發生一宗這類案件，幸好小童家長大聲呼救引起他人關注，令歹徒未能得逞，歹徒事後聲稱自己有精神病，但未獲接納，最終被當局起訴拐騙兒童罪。天津市南開區人民檢察院近日針對此案件提起公訴。

事發於去年11月7日下午，天津巿南開區一條街上，閉路電視拍到姓泮的疑犯在徘徊，當他看見一名女子拖着女童迎面走來，遂走上前抱起女童企圖離開，女童母親察覺事情有異，與疑犯在街上糾纏，又高聲呼叫，引起旁人注意。

旁人紛紛圍觀起來，疑犯先自稱是女童父親，遭女童母親否認後，又表示自己認錯人，更3次企圖離開現場，但都被熱心巿民攔住。直到警察接報到場，疑犯又聲稱自己患有精神病。

司法機關後來鑑定疑犯並無精神病，而且在事發當時有刑事責任能力，經過調查取證後，天津市南開區人民檢察院近日以拐騙兒童罪對疑犯提起公訴。檢察官刁智指，疑犯是以只有老人和婦女照顧的小童為擄走目標，呼籲家長要加強監護意識。

案件詳情在網上曝光後，網民紛紛要求當局重判疑犯，認為這樣才可以起阻嚇作用。

新浪微博／新華社

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！