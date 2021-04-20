廣東省紀委監委網站周一（19日）發佈消息，指汕尾市前政協主席鄭佳涉嫌嚴重違紀違法，正接受省紀委監委紀律審查和監察調查。鄭佳已於2018年8月退休，至於他被查的原因，有報道指涉及多年前的烏坎村事件，內地則有自媒體稱，曾經在汕尾陸豐大力掃毒的他，前後任的市委書記及下屬亦先後被查落馬。

現年60歲的鄭佳，是陸豐本地人，他長年都在當地當官，先後出任汕尾市委常委、秘書長、政法委書記；陸豐市委書記、市人大常委會主任；汕尾市政協黨組書記、主席，直至退休。

《明報》引述消息人士指出，鄭佳受查與變賣烏坎土地有關，此事曾於2011年引發「烏坎事件」。當時出任汕尾市委常委的鄭佳，因為烏坎村村民抗議村集體土地被當局非法變賣，爆發大規模示威。烏坎事件一時成為海內外媒體熱議話題。報道又指，2013年鄭佳出任汕尾市委常委、陸豐市委書記時，烏坎村的大片耕地被政府強行徵用，而徵地區域多位於東海經濟開發區。

至於《北京青年報》則指出，鄭佳在陸豐任職時，禁毒是他長年的重點工作，講2013年陸豐雷霆掃毒真實案例的內地電視劇《破冰行動》，是講述他任內當地發生的案例。2014年內媒亦指 ，鄭佳親自率領由市直相關單位，清理當的6個涉毒重點村，至2018年，國家禁毒委宣佈陸豐不再列為禁毒重點整治地區。

不過，在回顧鄭佳禁毒事迹的同時，報道卻指出陸豐當地的4任市委書記，包括陳增新、楊來發、鄔鬱敏及鄭佳，都先後被當局調查而落馬，而陳增更被當局以受賄罪判監12年。

除了前後任的市委書記，三任的陸豐市公安局長包括陳宇鏗、陳俊鵬及鄭海陸亦先後被當局調查而落馬，其中被指涉及與多個涉黑涉惡犯罪團伙案件有關的鄭海陸，曾是鄭佳的下屬。

中央紀委國家監委網站/《明報》/《北京青年報》

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