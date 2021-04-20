國務委員兼外長王毅作為習近平特別代表，昨（19日）晚間出席聯合國安理會「加強聯合國同區域和次區域組織合作」高級別公開辯論會並發言。他在會上意有所指地強調，《聯合國憲章》是聯合國同區域組織合作的基石，區域組織開展和平行動，要符合其宗旨和原則，特別是尊重國家主權和領土完整，防止干涉別國內政，不能使用武力或以武力相威脅，不能搞地緣政治和集團政治，挑動意識形態對抗。

王毅表示，當前國際和平與安全領域挑戰突出，聯合國同區域組織應該同向發力，為維護多邊主義多着力，對世界和平發展有作為。他提出要堅持按章辦事，築牢和平根基；堅持預防為先，豐富和平手段；堅持優勢互補，形成和平合力；堅持共同發展，厚植和平土壤。

王毅稱，「聯合國憲章」是聯合國與區域組織合作的基石。區域組織開展和平行動，要符合憲章宗旨和原則，特別是尊重國家主權和領土完整，防止干涉別國內政。「要力求和平解決爭端，不能使用武力或以武力相威脅」。

王毅又指，要維護聯合國安理會作為國際集體安全機制的核心地位，不能自行其是。「要堅持開放包容，不能搞地緣政治和集團政治，挑動意識形態對抗」。任何「強制性行動」必須得到聯合國安理會授權。

王毅強調，今年是中國恢復聯合國合法席位50周年，中國一直是《聯合國憲章》的堅定維護者和踐行者，同非盟、東盟、阿盟等都建立了戰略夥伴關係，堅持共商共建共享原則，致力於實現合作共贏，從不針對任何第三方。

對於緬甸情勢，王毅則稱，國際社會應尊重和維護東盟在東亞地區合作中的中心地位。當前，支持東盟以「東盟方式」建設性參與緬甸國內和解進程，推動緬甸局勢緩和降溫，符合緬甸人民和國際社會的利益。

此次會議由安理會4月輪值主席國越南倡議舉行，越南國家主席阮春福主持會議，聯合國秘書長古特雷斯，安理會成員國代表，非盟、東盟、阿盟、歐盟等區域組織代表以視像方式與會。

外交部網部

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