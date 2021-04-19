在中國開設的國際學校或爆發「逃亡潮」。50間由英國辦學團體經營的國際學校，被中國教育部要求按官方綱要設計課程，不少學校擔憂被政治綁架，正考慮撤出中國。

中共要求避六四議題

英國《泰晤士報》報道指，中國教育部今年3月發佈最新指引，要求有本地生就讀的所有學校，必須安排全國統一的必修課程，規定對國際學校同樣生效。報道指，目前在華約50間國際學校由英國機構營運。由於近年這些學校因競爭壓力開始招收中國學生，新規定下，學校必須遵守課程要求，包括避開六四天安門事件等敏感政治議題。部份學校因而正撤離中國，改往越南、非洲或埃及等地營運。

《卓越學校指南》（Good Schools Guide）編輯菲克洛芙（Juliet Fairclough）指，倘若只能教授與中國本地學校差不多的課程，國際學校將變得有名無實；部份辦學機構因此不想承認在中國開課，因課程要求令其對學校管理權大減，品牌聲譽亦受損。 英國國會議員李維（Andrew Lewer）表示，撤出中國是明智決定，以目前中國的環境來看，仍前往中國辦學的機構，商業上需冒很大風險，因其他國家的新一代家長和學生，或不太想和中國扯上關係，不願就讀在中國有投資的學校；部份曾考慮往中國設校的機構，已轉戰其他市場，或改為遙距教學。

《泰晤士報》