現居台灣台北的銅鑼灣書店老闆林榮基，去年在當地街頭遭人潑紅漆，一審將主犯鄭啟龍等3人依傷害罪判囚3至4個月，均得易科罰金。林認為判罰太輕，且3人未供出幕後主使者，提出上訴。台灣高等法院日前開庭時，鄭男辯稱幕後沒有藏鏡人，潑漆的動機單純是「討厭林賣的書」。高院今判鄭啟龍囚8個月、曾士峰囚7個月、曾士晟囚6個月得易科罰金。全案仍可上訴。

該案發生於去年4月21日，林榮基當時坐在中山區銅鑼灣書店附近咖啡店的戶外座位上吃早餐，突遭曾士峰拿着一紙杯的紅油往其頭部及身上潑灑，曾士晟則用手機拍照，檢警調查後依傷害等罪起訴曾氏兄弟和教唆犯案的高雄男子鄭啟龍。

台北地方法院認為鄭等人犯案動機是不滿林榮基宣揚香港問題的理念，觸犯傷害、強制、強暴侮辱、毀損等罪，從重依傷害罪論處，去年11月判鄭男囚4月、曾氏兄弟各囚3月，均得易科罰金。3人沒上訴，林榮基則認為判罰太輕，提出上訴。

台灣高等法院日前開庭時，鄭啟龍辯稱：「看到林榮基賣的書很討厭，所以潑了『一小杯』紅漆表達意見，沒想到後果這麼嚴重。」鄭還說：「南部人討債也會潑紅漆。」他指自己原本做水管配管工作，案發後，每周一、三要到警局報到，工作也沒了。曾氏兄弟則坦承犯行，請求法官輕判。

公訴檢察官表示，鄭啟龍等人犯案前，特地從高雄搭高鐵到台北，還花錢在旅館過一夜，不可能只是因為不滿林榮基的政治立場，幕後一定有主使者，但3人至今沒有交代清楚。潑紅漆就像在林榮基身上潑血，讓他非常害怕，一審判刑太輕，應該加重。

台灣《蘋果新聞網》

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