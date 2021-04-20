台灣面對大陸越來越強的壓力，不斷升級防衞。消息指，台軍方打算在南部設置新型預警雷達，加強防空識別區（ADIZ）西南空域的空防能力，而有傳解放軍今日（20日）已派6架次軍機進入台西南空域。另外，台國安局去年提供43宗涉及網攻情資，打算建「國安資安數據資料庫」預防黑客攻擊。

台灣國防部向立法院提交的報告指出，軍方已完成投資建案程序，將在南部高山興建「新型預警雷達系統」，項目向總統府、行政院高層報告後，即可納入明年國防預算。

國安人士透露，由於南台灣的雷達系統老舊，偵蒐距離短，目前要靠衞星偵照及盟友情報交換，了解解放軍在南海或目前在菲律賓海演訓的航母群動態，加上未來解放軍可在西太平洋或是南海發射彈道導彈攻台，台灣幾乎沒有預警時間。即使在台東部署天弓三型反導彈系統，沒有長程雷達的追蹤與計算下，攔截率會大降。

至於新型雷達會否採用新竹樂山的長程預警雷達。國防部官員指仍有待府院討論後決定。樂山雷達為固定式部署的三面體的長程預警雷達，涉資409億元新台幣（約113億港元），最大偵蒐距離可達5,000公里丶有效偵蒐距離為3,000公里，可監控長、短程戰術彈道導彈、巡弋導彈及台灣周遭海域的艦艇。

軍事迷Facebook專頁「台灣西南空域」消息指，解放軍今日早上8時52分至10時45分，6度進入台ADIZ西南空域，遭台軍廣播驅離。該專頁統計，大陸至今在本月已累計18日派軍機進入台空域。

另外，北京大學海洋研究院南海戰略態勢感知計劃（SCSPI）平台表示，美國空軍1架RC135W電子偵察機，今早由沖繩嘉手納空軍基地飛近山東海岸線，最近時距離領海基線僅27海里。

網絡安全方面，台灣國安局送交立法院的報告顯示，去年國安局提供行政院資安處情資，中共及境外敵對勢力對台政府、供應鏈及關鍵基礎設施等類網駭威脅與預警情資共43件，協助政府因應資安威脅預警、黑客攻擊即時應處及災損風險管控等作為。

報告指，為強化資訊安全，將規劃設置「國安資安數據資料庫」，以藉由大數據智能分析技術，發掘潛存網駭威脅，加大國安團隊網安防禦縱深。未來配合行政院「第六期國家資通安全發展方案」與「政府資訊數據中心」接軌，以強化台灣對黑客攻擊的預警能力。

報告又指，國安局去年藉網絡兵棋推演與觀摩，引領國安及行政團隊提高敵情威脅感知，並檢視政府網防機制，歸納現有「供應鏈資安防護不足」、「數位跡證保全不足」、「陸製軟硬體潛存資安風險」、「網駭事件查處結果回饋不完整」及「即情通報意識薄弱」等5項議題，並共擬「提升敵情威脅認知」、「加強各項資源投入」及「重視委外廠商管理」等3項策進。

台灣《蘋果新聞網》／《自由時報》／SCSPI

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