釀成49人喪生的台灣太魯閣號出軌事故，涉事路段經歷16日搶修，昨日終於恢復通車，較預計通車日期早一日。通車後首架列車經過事發地點時，汽笛長鳴，放慢車速，哀悼49名罹難者。早前請辭的交通部長林佳龍亦親自乘搭該班列車，以身宣示行車安全。林今日卸任，部長一職由被稱為「鋼鐵人」的交通部次長王國材接任。

出事路段昨日通車，第一列4102次區間車清晨5時27分從宜蘭出發，7時8分抵達花蓮火車站，3分鐘後行經太魯閣號事故現場。林佳龍與台鐵代理局長祁文中均有現身車上。林表示，列車行駛平穩，路軌附近亦有防護設施，希望藉親自乘搭，重建台鐵形象。

「放下心中一塊大石」

林佳龍強調，無人願發生這麼嚴重的意外，台鐵的改革絕不能停；今早經過事故路段時，列車刻意放慢速度至時速40公里，他見現場標誌等已規劃完成，直言：「放下心中一塊大石。」

林佳龍在事故後請辭，行政院院長蘇貞昌至上周批准辭呈，今日生效。林昨表示，雖要離開部長崗位，但會做義工，繼續關心罹難者後續支援，並從旁協助台鐵改革；他又感謝10多日來搶修的台鐵工程人員。

行政院發言人羅秉成昨日亦公佈交通部長由王國材接棒。王曾任高雄市交通局長，2016年蔡英文政府上台後，赴中央出任交通部政務次長，至今經歷三任交通部長。近年華航機師罷工、長榮空中服務員罷工、Uber合法化等事件，均由王國材居中協調，應對傳媒。過往交通部有職務從缺時，他亦多次暫代，包括圓山大飯店董事長、台灣港務股份有限公司代理董事長、中華郵政股份有限公司代理董事長等，故他亦有交通部「工具人」及「鋼鐵人」之稱。王國材原先的交通部次長空缺，則由鐵道局長胡湘麟接任。

羅秉成形容，王國材在交通領域歷練豐富，是難能可貴的交通專家、政務人才。王國材、胡湘麟組成的團隊可加速台鐵改革。羅又引述蘇貞昌指，該次人事調動，意味台鐵改革勢在必行；強調推行改革時交通部團隊須有「專業執行力、與工會溝通的協調力、立即上手的行動力」三種能力。

林佳龍昨出席交通部歡送會時，亦談及繼任者，他指，王國材是優秀人才，過去兩人雖不相識，但近兩年三個月以來並肩作戰，各項政策都面對面討論。他強調，人事變動不會影響政策延續，也對接手團隊充滿信心。王國材致辭時表示，林佳龍任內尊重專業，充份授權，在幕後下「指導棋」，「事實上鋼鐵人在後面」。

台灣蘋果新聞網/中央社