博鰲亞洲論壇2021年年會開幕禮於周二（20日）上午9時半在海南博鰲舉行，而國家主席習近平以視像方式出席開幕禮，並發表講話。習近平稱，在經濟全球化時代，開放融通是不可阻擋的歷史趨勢，人為「築牆」、「脫鈎」違背經濟規律和市場規則，損人不利己，並強調「中國無論發展到甚麼程度，永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍，不搞軍備競賽。中國將繼續做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者」。

「動輒對他國干涉內政不得人心」

習近平在開幕禮上表示，中國作為亞洲大家庭的重要成員，不斷深化改革開放，積極推動地區合作，與亞洲同進步，與世界共發展，而論壇就見證了中國、亞洲、世界走過的不平凡歷程，為促進亞洲和世界發展發揮了重要影響力。

習近平又指，國際上的事應該由大家共同商量着辦，世界前途命運應該由各國共同掌握，不能把一個或幾個國家制定的規則強加於人，亦不能由個別國家的單邊主義為整個世界「帶節奏」。他強調，世界要公道，不要霸道，大國要有大國的樣子，要展現更多責任擔當。

習近平說，百年變局加上疫情，令世界進入動盪變革期，不穩定性及不確定性顯著上升，強調應從人類共同利益出發，去思考「為子孫後代創造一個甚麼樣的未來」，又稱「國際上的事應該由大家共同商量着辦，世界前途命運應該由各國共同掌握，不能把一個或幾個國家制定的規則強加於人，也不能由個別國家的單邊主義給整個世界『帶節奏』。世界要公道，不要霸道。大國要有大國的樣子，要展現更多責任擔當。國與國相處，要把平等相待、互尊互信挺在前面，動輒對他國頤指氣使、干涉內政不得人心。」

「把『一帶一路』建成『減貧之路』」

他續稱：「『一帶一路』是大家攜手前進的陽光大道，不是某一方的私家小路，所有感興趣的國家都可以加入進來，共同參與、共同合作、共同受益。共建『一帶一路』追求的是發展，崇尚的是共贏，傳遞的是希望。到2030年，共建『一帶一路』有望幫助全球760萬人擺脫極端貧困、3,200萬人擺脫中度貧困。我們將本着開放包容精神，同願意參與的各相關方共同努力，把『一帶一路』建成『減貧之路』、『增長之路』，為人類走向共同繁榮作出積極貢獻。」

習近平同時提出為高質量共建「一帶一路」，提出建設四大夥伴關係，包括「更緊密的衞生合作夥伴關係」、「更緊密的互聯互通夥伴關係」、「更緊密的綠色發展夥伴關係」及「更緊密的開放包容夥伴關係」。

他最後重申，中國會始終高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，積極推動構建新型國際關係，「中國無論發展到甚麼程度，永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍，不搞軍備競賽。中國將積極參與貿易和投資領域多邊合作，全面實施《外商投資法》和相關配套法規，繼續縮減外資准入負面清單，推進海南自由貿易港建設，推動建設更高水平開放型經濟新體制。歡迎各方分享中國市場的巨大機遇」。

今屆博鰲論壇由周日（18日）至周三（21日）舉行。博鰲亞洲論壇秘書處介紹，今年的參會嘉賓陣容強大，共有40位政要和前政要，74位部長級官員和前官員，幾十位國際組織領導人和負責人，以及幾十位的駐華使節和駐華代表通過線上和線下參加會議。

此外，近百位世界知名企業高管，以及知名專家學者與會並參與討論。由於隔離措施要求嚴格，不少跨國企業、國際組織、投資機構都委派中國區的代表參會。另據統計，共有來自60多個國家和地區的2600多名代表，以及來自18個國家和地區的160家媒體機構逾1,200名記者參加年會，今年註冊的人數超過4,000人，規模空前。

另外，今年論壇共設置63場交流活動，大致上分為六大板塊，包括「解讀中國」、「把握世界變局和亞洲的發展大勢」、「一帶一路合作」、「擁抱產業變革」、「與新技術共舞」、「共用發展」等，其中「解讀中國」和「一帶一路合作」是新增的板塊。

新華社／新浪新聞

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！