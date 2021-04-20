內地兩名分別姓張及姓李的女車主，近日控訴Tesla（內地稱特斯拉）電動車煞車系統失靈而走入上海一個車展抗議，其中張女更站在Tesla車頂大叫口號，兩人其後均被帶走。Tesla官方聲稱會繼續協商事件，不過Tesla中國公司副總裁陶琳則強調公司不可能妥協。其中一名女車主事後在微博上發表道歉聲明，坦承她們採用了錯誤的方式抗議，但強調對Tesla「決不妥協」。

微博用戶「安保佳」於周二（20日）發表有關聲明，稱「我們昨天和特斯拉（Tesla）維權車友在上海車展維權，然後就有了大家看到的站上車頂大喊，採用了錯誤的方式，造成的社會秩序混亂，不好的影響，誠摯的給國家會展中心安保部門道歉，給在場所有人員道歉，應該用合理合法的手段進行維權。」

聲明續指：「方式會變，維權不會變，不是一輛車子的問題，每個人的故事都可以拿出來和特斯拉（Tesla）說一說。真相必須大白於天下，可以把我們形容為車鬧，不良組織，說我們有後台，我們的後台就是彼此的維權車主，只有我們知道車輛發生了甚麼。我們的訴求，最多的就是解釋車子的問題，提供車子的數據。如果好好說話有用，又怎麼會冒着被刑拘的風險引起關注……我們敢引起注意，就敢提供證據，昨天看到特斯拉領導的回應，決不妥協。巧了，我們也決不妥協，可以的話，互上證據，車質量有沒有問題，售後有沒有問題。解決問題比解決提出問題的人重要多了。希望以後沒有人能夠提出特斯拉的問題，這是我們所有人的目標。」

現場片段顯示，張女及李女早前身穿印有「煞車失靈」的白色Tee，其中一人更站在Tesla展出的汽車車頂大喊「煞車失靈」，現場保安員想打開雨傘遮蔽女事主，避免他人拍攝，但雨傘被女車主搶走，其後有人將女車主從車上拉下來帶走。警方其後指，張女和李女引發現場秩序混亂，其中張女更強行爬上車頂，造成車輛一定程度受損；張女被處以行政拘留5日，而李女則被處以行政警告。

有網友亦發現，兩名女事主當時身穿的同款白色Tee已在部分電子商業平台上有售。《蘋果》記者瀏覽「淘寶」，亦發現該款白色Tee正在熱賣中，售價約45元人民幣（約54港元）。

新浪微博

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